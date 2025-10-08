Avertizarea cod roșu de ploi, prelungită până miercuri la ora 18.00 pentru mai multe localități din județul Constanța
Meteorologii au prelungit avertizarea cod roșu de ploi până miercuri la ora 18.00 pentru mai multe localități din județul Constanța.
„Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50…70 l/mp”, precizează ANM.
Localitățile vizate sunt: Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu.
Avertizarea inițială a expirat la ora 15.00.
Vezi aici în timp real toate informațiile despre situația din zonele afectate de codul roșu.
