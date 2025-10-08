G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Avertizarea cod roșu de ploi, prelungită până miercuri la ora 18.00 pentru…

inundatii constanta cod rosu ploaie ploi
sursa foto: Petruț Iacob / Info Sud-Est

Avertizarea cod roșu de ploi, prelungită până miercuri la ora 18.00 pentru mai multe localități din județul Constanța

Articole8 Oct 0 comentarii

Meteorologii au prelungit avertizarea cod roșu de ploi până miercuri la ora 18.00 pentru mai multe localități din județul Constanța.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50…70 l/mp”, precizează ANM.

Localitățile vizate sunt: Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu.

Avertizarea inițială a expirat la ora 15.00.

Vezi aici în timp real toate informațiile despre situația din zonele afectate de codul roșu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Directoarea ANM: Cantităţile de apă care vor cădea în Capitală ar putea depăşi maxima absolută a lunii octombrie, înregistrată în 1972 / În Constanța s-au înregistrat deja 99 l/mp și va mai ploua în orele următoare, până la 120-140 l/mp / Media precipitațiilor în luna octombrie este 40-50 l/mp

Articole8 Oct • 525 vizualizări
0 comentarii

Senatorul USR Cristian Ghinea: Aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de „hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti” / Eu nu vorbesc fără info

Articole8 Oct • 2.423 vizualizări
0 comentarii

Cod roșu de ploi: Valea Portului din Constanța se închide traficului rutier din cauza riscului de surpare, anunță primăria / Primarul Chițac a îndemnat constănțenii să-și facă provizii pentru 48 de ore

Articole7 Oct • 1.608 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.