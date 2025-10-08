Un medic de la Maternitatea „Cuza Vodă” a fost desemnat director interimar la Spitalul de Copii din Iaşi, unde au murit șapte copii din cauza unei infecții nosocomiale

Veronica Leonte, medic la Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iaşi, fost inspector la Casa Judeţeană de Asigurări, a fost numită director interimar la Spitalul de copii ”Sfânta Maria”, a anunţat conducerea Consiliului Judeţean Iaşi, transmite News.ro.

Decizia a fost luată în urma demisiei medicului Radu Constantin Luca, acesta renunţând la funcţie la doar o săptămână după ce fusese numit.

Veronica Leonte este medic în cadrul Compartimentului de planificare familială la Spitalul „Cuza Vodă” Iaşi, cu atribuţii în cadrul Managementului calităţii, în special în respectarea protocoalelor şi procedurilor în cadrul spitalului. De asemenea, are competenţe în Managementul serviciilor de sănătate şi Competenţe în Medicina Muncii

”Am desemnat-o pe doamna doctor Veronica Leonte în funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii Sfânta Maria. Doamna Leonte este licenţiată în medicină şi drept. Şi-a dedicat mare parte din activitatea profesională securităţii medicale şi controlului protocoalelor. Experienţa sa include 17 ani în Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul Serviciului de control, unde a avut atribuţii legate de verificarea respectării legislaţiei în domeniul medical, a decontării serviciilor medicale, a respectării protocoalelor, atât la nivelul medicilor, cât şi al spitalelor”, a declarat Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Medicul Radu Constantin Luca, şi-a dat marţi demisia din postul de director interimar al spitalului de copii ”Sfânta Maria” la doar o săptămână după ce a fost numit în funcţie în urma scandalului declanşat de moartea a şapte copii la spitalul ieşean, din cauza unor infecţii nosocomiale.