Delegaţie USR, întâlnire cu preşedintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu / Acesta a…

sursa foto: Facebook/ Igor Grosu

Delegaţie USR, întâlnire cu preşedintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu / Acesta a cerut schimbarea de la şefia comisiei pentru integrarea Republicii Moldova în UE a deputatului AUR Valeriu Munteanu: Cu el la masă, noi nu avem cum să facem paşi

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Cătălin Drulă, secretarul Senatului Cristian Ghinea, împreună cu liderii grupurilor parlamentare USR, Ştefan Pălărie şi Bogdan Rodeanu, l-au primit pe preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Una dintre temele ridicate de delegaţia Republicii Moldova a fost legată de declaraţiile şi acţiunile preşedintelui Comisiei comune pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, deputatul AUR Valeriu Munteanu, care a promovat în timpul campaniei electorale din Moldova propagandă pro-rusească, menţionează USR în comunicat, transmite News.ro.

Potrivit USR, este prima întâlnire la nivel parlamentar după alegeri. În cadrul întânirii, oficialii USR l-au felicitat pe Igor Grosu pentru rezultatele obţinute. ”Am apreciat fermitatea autorităţilor moldovene împotriva agresiunii informaţionale ruseşti. Este cazul să spunem agresorului pe nume (Rusia)”, au transmis aceştia. 

„Trebuie fermitate, de urmărit banii, instituţiile să-şi facă treaba şi să aplice legea”, a declarat Igor Grosu. Una dintre temele ridicate de delegaţia Republicii Moldova a fost legată de declaraţiile şi acţiunile preşedintelui Comisiei comune pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, deputatul AUR Valeriu Munteanu, care a promovat în timpul campaniei electorale din Moldova propagandă pro-rusească, menţionează USR în comunicat. Grupul parlamentar USR a cerut înlocuirea lui Valeriu Munteanu din această poziţie, considerând aberant ca un rusofil să conducă, din partea României, comisia pentru integrarea europeană a Moldovei. 

Igor Grosu a făcut apel la Parlamentul României să îl înlocuiască pe Valeriu Munteanu, afirmând că prezenţa sa în fruntea comisiei o face disfuncţională şi „cu el la masă noi nu avem cum să facem paşi”. Alte teme abordate au fost colaborarea economică şi de securitate. Din partea Republicii Moldova au mai participat Lilian Carp, preşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, şi Radu Marian, preşedintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget şi finanţe.

