Avocata principală a armatei israeliene a demisionat după ce a divulgat un videoclip cu abuzarea unui deţinut palestinian

Avocata principală a armatei israeliene, general maiorul Yifat Tomer-Yerushalmi, a declarat vineri, într-o scrisoare de demisie, că este responsabilă de divulgarea unui videoclip în care rezervişti ar fi torturat şi abuzat anul trecut un deţinut palestinian în închisoarea din Sde Teiman (sudul Israelului), informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Videoclipul în chestiune a fost difuzat de postul Channel 12 în luna august a anului trecut.

„Am autorizat divulgarea materialului către mass-media în încercarea de a contracara propaganda falsă îndreptată împotriva autorităţilor militare responsabile de aplicarea legii”, spune Tomer-Yerushalmi în scrisoare, conform unei copii publicate pe platforma X şi obţinute de EFE.

Avocata militară este responsabilă de urmărirea penală şi constatarea încălcărilor dreptului internaţional în cadrul armatei israeliene şi, conform relatărilor, a luat această decizie pentru a contracara interferenţele – conduse de miniştri ultranaţionalişti, jurnalişti şi personalităţi politice israeliene – care vizează împiedicarea biroului procurorului militar să investigheze incidentul de la închisoarea din Sde Teiman.

„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru orice material care a fost publicat către mass-media din interiorul unităţii”, declară ea în scrisoare, adăugând că „această responsabilitate explică şi decizia mea de a-mi încheia mandatul de avocat general militar”.

General maiorul Tomer-Yerushalmi a avertizat în repetate rânduri că trupele israeliene ar putea fi implicate în acte ilegale în războiul din Gaza, scrie dpa.

La ordinul Ministerului Apărării, şeful Statului Major al Armatei, Eyal Zamir, a anunţat vineri destituirea lui Tomer-Yerushalmi, acuzată de implicare în scurgerea videoclipului. Ministrul Apărării, Israel Katz, a numit înregistrarea video o „defăimare” la adresa soldaţilor implicaţi în abuzuri.

„Şeful Statului Major General, generalul-locotenent Eyal Zamir (…) va lua măsuri pentru a stabiliza corpul avocaţilor militari generali şi a proteja soldaţii”, se arată în comunicatul referitor la plecarea lui Tomer-Yerushalmi.

Zamir „are încredere că va fi efectuată o anchetă amănunţită şi veridică asupra chestiunilor discutate”, se adaugă în declaraţie.

Katz anunţase deja că Tomer-Yerushalmi „nu se va întoarce în funcţie, având în vedere gravitatea acuzaţiilor împotriva sa” şi a anunţat că înlocuitorul său va fi numit în curând.

„Mă voi asigura că se va face dreptate pentru toţi cei implicaţi în defăimarea soldaţilor Forţelor de Apărare în cazul de la Sde Teiman”, a adăugat Katz într-un anunţ care a fost relatat de presa locală.

Deţinutul palestinian victimă a abuzurilor „a ajuns la spital într-o stare care îi punea viaţa în pericol, cu răni la nivelul părţii superioare a corpului şi o leziune rectală severă”, a dezvăluit la momentul respectiv ONG-ul israelian Medici pentru Drepturile Omului.

În total, 10 soldaţi au fost arestaţi pe 29 iulie 2024, în urma difuzării videoclipului, iar jumătate au fost eliberaţi la scurt timp după aceea. Arestările au declanşat proteste violente în Sde Teiman, încurajate de unii miniştri de extremă dreapta, precum ministrul securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, şi ministrul finanţelor, Bezalel Smotrich.

De la izbucnirea ofensivei militare împotriva Fâşiei Gaza, mii de palestinieni, în principal din Fâşia Gaza, au fost internaţi în Sde Teiman şi în închisori similare din deşertul Negev, din sud.

Acolo, potrivit ONG-ului israelian menţionat şi a organizaţiei Amnesty International, autorităţile israeliene practică sistematic tortura, bătăile şi agresiunile sexuale împotriva palestinienilor în zone fără camere de supraveghere. Mulţi dintre aceşti prizonieri sunt deţinuţi fără acuzaţii oficiale sau fără să li se stabilească data unui proces, au denunţat sursele menţionate.

Separat, Ministerul Sănătăţii din Gaza, controlat de gruparea islamistă palestiniană Hamas, a anunţat vineri, într-un comunicat, că, în baza acordului de încetare a focului, Israelul a returnat vineri alte 30 de cadavre în Fâşia Gaza, mai multe dintre ele având semne clare de tortură şi cu identităţi necunoscute.

Potrivit personalului medical, majoritatea cadavrelor prezentau arsuri, amputări şi legături la mâini şi ochi. „În mai multe cazuri, feţele sunt atât de desfigurate încât familiile nu îi vor putea identifica”, a relatat agenţia de ştiri palestiniană Wafa.

Cadavrele au fost duse la Spitalul Nasser din Khan Younis (sudul Fâşiei Gaza), după ce Israelul a confirmat că cele două cadavre returnate joi de Hamas erau, într-adevăr, ale doi ostatici israelieni.