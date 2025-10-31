Stimulentele financiare pentru nou-născuți și adulții cu handicap din București vor fi plătite la mijlocul lunii noiembrie, anunță direcția de asistență socială / „Depunem toate eforturile pentru ca sumele să fie virate cât mai curând”

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) a anunțat, vineri, că stimulentele financiare pentru nou-născuți și adulții cu handicap din București vor fi plătite la mijlocul lunii noiembrie.

„Vă informăm că efectuarea plăților pentru stimulentele financiare se va face la mijlocul lunii noiembrie 2025. Plățile vor fi realizate după transferul fondurilor alocate de Guvernul României către Primăria Municipiului București, din cotele defalcate din impozitul pe venit și TVA.

Asigurăm toți beneficiarii că depunem toate eforturile pentru ca sumele să fie virate cât mai curând. Vom reveni cu un anunț public imediat ce Primăria va încasa fondurile și va putea demara plățile”, se arată în mesajul DGASMB postat pe pagina de Facebook.