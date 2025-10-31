G4Media.ro
Două persoane, rănite de gloanțe la Bruxelles în cea mai recentă confruntare între bande infracţionale rivale

sursa foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Două persoane, rănite de gloanțe la Bruxelles în cea mai recentă confruntare între bande infracţionale rivale

Două persoane au suferit răni produse de gloanţe în timpul unei confruntări între bande rivale joi în zori la Bruxelles, a anunţat vineri Parchetul din capitala belgiană, care se confruntă în ultimii ani cu un val de infracţiuni violente, în special legate de traficul de droguri, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Poliţia a fost apelată joi în jurul orei locale 03:30 (02:30 GMT) pentru a interveni în piaţa Bethleem din comuna bruxelleză Saint Gilles, în apropierea Gare du Midi.

La locul incidentului au fost găsite cele două victime, a căror viaţă nu este în pericol, şi mai multe cartuşe, în timp ce alţi doi suspecţi au fost arestaţi.

”Circumstanţele exacte din spatele incidentului vor face obiectul unei anchete detaliate”, a adăugat procurorul de caz, fiind întrebat dacă a fost vorba despre bande rivale de traficanţi de droguri.

În ultimii ani în Bruxelles s-au înmulţit actele de violenţă legate de droguri; autorităţile au declarat că cel puţin 100 dintre cele mai periculoase reţele infracţionale din Europa operează în Belgia.

În februarie acest an, autorităţile au trebuit să închidă mai multe staţii de metrou din Bruxelles întrucât poliţia urmărea doi suspecţi în urma unui schimb de focuri în care au fost implicaţi traficanţi de droguri.


