Sute de pete de petrol şi combustibili detectate în ultimii patru ani…

rasarit soare litoral marea neagră plaja dimineata constanta
sursa foto: Andreea Pavel / ISE, G4Media

Sute de pete de petrol şi combustibili detectate în ultimii patru ani în Marea Neagră / Suprafața totală, de 5,5 ori mai mare decât a Bucureștiului

Articole31 Oct • 234 vizualizări 0 comentarii

226 de pete de poluanţi au fost identificate între 29 aprilie 2022 şi 11 septembrie 2025 pe suprafaţa Mării Negre cu o arie totală de 1.308 kilometri pătraţi, de aproape 5,5 ori suprafaţa municipiului Bucureşti, potrivit unei hărţi a poluării din mare, lansată vineri de Greenpeace România.

Dintre acestea, 55 de pete, însumând 162 kmp, au apărut în arii protejate, iar 11 pete, cu o arie totală de 112,8 kmp, pot fi atribuite infrastructurii offshore de petrol şi gaze.

Potrivit unui comunicat al organizaţiei de mediu, Greenpeace România, în parteneriat cu SkyTruth, a lansat, vineri, de Ziua Internaţională a Mării Negre, prima hartă interactivă bazată pe imagini satelitare care arată amploarea deversărilor de petrol şi combustibili în zona românească a Mării Negre.

În opinia activiştilor de mediu, imaginea de ansamblu este alarmantă: urmele aproape drepte expun deversări provenite de la nave aflate în mişcare, de-a lungul coridoarelor principale de navigaţie spre şi dinspre strâmtoarea Bosfor, în timp ce petele ondulate, care urmăresc vântul şi curenţii, apar în proximitatea infrastructurii petroliere şi de gaze.

Organizaţia constată, de asemenea, o concentrare îngrijorătoare a deversărilor în arii protejate precum Delta Dunării şi „Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov”.

„Petele de petrol sunt adesea subestimate şi nu primesc foarte multă atenţie. Cu toate acestea, deversarea apei uzate şi contaminate cu combustibil de navă şi lubrifianţi este încă o practică standard, din nefericire. Se întâmplă în mod regulat şi urmează rutele principale ale navelor din regiune către şi dinspre strâmtoarea Bosfor. O noutate este detectarea unor scurgeri a căror potenţială sursă este infrastructura petrolieră şi de gaze. Astfel de cazuri de poluare sunt rar raportate în statisticile oficiale”, susţine Alin Tănase, Coordonator de Campanie la Greenpeace România, citat în comunicat.

Greenpeace România atrage atenţia că aceste deversări reduc calitatea apei, perturbă lanţul trofic şi pun în pericol fauna marină, cu efecte care pot fi atât locale, cât şi cumulative. Această hartă va fi folosită pentru a expune autorităţilor cât mai precis situaţia generală din Marea Neagră şi pentru a cere implementarea soluţiilor concrete de protecţie a mediului marin.

„Folosind platforma Cerulean dezvoltată de noi, SkyTruth a colaborat cu Greenpeace România pentru a verifica peste 200 de pete de petrol din apele româneşti, provenite din traficul industrial şi de la infrastructura offshore de petrol şi gaze. După ce modelul de inteligenţă artificială al Cerulean a detectat potenţialele pete, experţii noştri au analizat manual fiecare imagine din satelit pentru a confirma cu ajutorul unor indicatori specifici prezenţa petrolului pe suprafaţa mării. Apoi, am evaluat cele mai probabile surse pe baza traseelor navelor şi a locaţiilor cunoscute ale infrastructurii. Utilizarea imaginilor satelitare pentru a extinde transparenţa publică este esenţială pentru aducerea responsabilităţii în sectorul petrolului şi gazelor. Această analiză subestimează magnitudinea problemei poluării, din cauza lacunelor în acoperirea oferită de imaginile din satelit’, a declarat, la rândul său, John Amos, director general şi fondator al SkyTruth.

Deşi monitorizarea satelitară oferă un nivel fără precedent de transparenţă, rezultatele reprezintă o estimare conservatoare a fenomenului, din cauza limitărilor inerente ale imaginilor (condiţii meteo, intervale de trecere a sateliţilor). Organizaţia solicită investigaţii proactive ale cazurilor din ariile protejate şi ale petelor corelate cu infrastructura de petrol şi gaze, inclusiv audituri tehnice independente ale platformelor existente.

Harta foloseşte imagini satelitare înregistrate de satelitul Sentinel-1 (SAR) şi procesate de Cerulean (SkyTruth) pentru a identifica anomalii specifice peliculelor de hidrocarburi la suprafaţa mării. Toate cazurile vizibile pe hartă au fost validate de experţii Greenpeace şi SkyTruth.

Greenpeace este o organizaţie independentă care foloseşte cercetarea, investigaţiile şi mobilizarea publică pentru a proteja mediul. SkyTruth utilizează imaginile satelitare, inteligenţa artificială şi date publice pentru a face vizibile, măsurabile şi acţionabile problemele ascunse de mediu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

