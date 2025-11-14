Economia Marii Britanii aproape stagnează în trimestrul al treilea / Doar 0,1%, creștere, înaintea bugetului de toamnă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Economia Regatului Unit a crescut cu doar 0,1% în trimestrul al treilea, potrivit estimărilor preliminare ale Oficiului Naţional de Statistică, unul dintre ultimele seturi de date economice publicate înaintea bugetului de toamnă, relatează CNBC, preluată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Economiştii chestionaţi de Reuters anticipau o creştere de 0,2% în perioada iulie-septembrie, după un avans de 0,3% în trimestrul al doilea. Lunar, economia s-a contractat cu 0,1% în septembrie, după o stagnare în august (revizuit de la +0,1%).

”Creşterea s-a temperat şi mai mult în al treilea trimestru, serviciile şi construcţiile fiind mai slabe decât în perioada anterioară. Producţia a înregistrat o nouă contracţie”, a declarat Liz McKeown, director în cadrul ONS.

Pe ansamblul trimestrului, industria manufacturieră a fost principala sursă a slăbiciunii, ONS subliniind impactul atacului cibernetic asupra Jaguar Land Rover, care a oprit producţia timp de cinci săptămâni. Producţia auto a scăzut semnificativ în septembrie, pe lângă un declin în sectorul farmaceutic.

Datele apar înaintea bugetului de toamnă din 26 noiembrie, când ministra de Finanţe Rachel Reeves este aşteptată să anunţe noi creşteri de taxe pentru a acoperi un deficit bugetar major. Există temeri că majorările fiscale ar putea tempera consumul, însă economia ar putea primi un impuls înainte de Crăciun dacă Banca Angliei va reduce ratele la şedinţa din 18 decembrie.

Reeves a declarat că bugetul va urmări ”decizii corecte” pentru consolidarea economiei şi reducerea listelor de aşteptare din sistemul medical, a datoriei publice şi a costului vieţii.

Analiştii consideră că un nou rezultat slab al PIB-ului intensifică dezbaterea privind măsurile pe care le-ar putea folosi guvernul pentru stimularea economiei. Activitatea pe piaţa imobiliară este văzută drept esenţială pentru creştere pe termen lung, însă potenţialele creşteri de taxe ar putea pune presiune pe consum începând cu al doilea trimestru al anului viitor.

Şefa Aviva, Amanda Blanc, spune că bugetul ”nu poate veni suficient de repede”, pe fondul incertitudinii care afectează atât companiile, cât şi consumatorii.

”Poţi gestiona certitudinea, ceea ce nu poţi gestiona este speculaţia”, a spus ea.

La ultima şedinţă, Banca Angliei a păstrat neschimbate ratele dobânzilor. Guvernatorul Andrew Bailey a declarat că banca aşteaptă noi date privind inflaţia şi piaţa muncii înainte de a lua o decizie.

Unii economişti, inclusiv Rob Wood de la Pantheon Macroeconomics, se aşteptau deja la o reducere a dobânzii în decembrie, indiferent de evoluţia PIB-ului, în contextul unui buget considerat probabil restrictiv. Wood a adăugat că rezilienţa actuală a economiei ar putea limita apariţia unei capacităţi neutilizate, făcând mai complicate noi reduceri de dobândă în 2026.