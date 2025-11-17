În Japonia apare primul declin al economiei din ultimele şase trimestre, ca efect al taxelor vamale americane

G4Media.ro
Economia japoneză s-a contractat în ritm anual cu 1,80% în trimestrul trei din 2025, primul declin din ultimele şase trimestre, în urma scăderii exporturilor după impunerea taxelor vamale americane, arată datele guvernamentale publicate luni, transmite Reuters, transmite Agerpres.

În special livrările de maşini s-au redus semnificativ, după perioada de creştere de dinaintea intrării în vigoare a taxelor vamale.

Totuşi, ritmul scăderii economiei a fost mai redus decât s-a previzionat, şi reprezintă probabil mai curând un regres temporar decât începutul unei recesiuni, apreciază economiştii.

„Contracţia a fost provocată în mare măsură de factori unici, cum ar fi scăderea investiţiilor gospodăriilor, în urma modificării legislaţiei, deşi exporturile au scăzut. Per ansamblu, economia nu are un ritm solid, dar tendinţele indică o redresare graduală în 2026″, a apreciat economistul Kazutaka Maeda de la Meiji Yasuda Research Institute.

Declinul PIB-ului Japoniei de 1,80% în trimestrul trei din 2025 vine după un avans de 2,3% în precedentele trei luni. Analiştii se aşteptau la o scădere de 2,5% în perioada iulie-septembrie 2025.

De asemenea, economia japoneză s-a contractat cu 0,40% în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce analiştii se aşteptau la o scădere de 0,6%.

În septembrie, SUA şi Japonia au finalizat acordul comercial care prevede taxe vamale de 15% la aproape toate importurile nipone, după taxe iniţiale de 27,5% la vehicule şi 25% la majoritatea mărfurilor.

„Consumul privat a crescut pentru al şaselea trimestru consecutiv, iar cheltuielile capital au crescut pentru al patrulea trimestru consecutiv, întărind aşteptările noastre că economia se va redresa moderat”, a declarat Minoru Kiuchi, ministrul Revitalizării Economiei.

Duminică, ministrul nipon de Finanţe, Satsuki Katayama, le-a vorbit jurnaliştilor despre propusele măsuri de stimulare a economiei, care ar putea depăşi 17.000 miliarde de yen (109,94 miliarde de dolari).

„În această iarnă vom anunţa măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei gospodăriilor. Prin urmare, aceste măsuri vor sprijini consumul în primul semestru din 2026, acesta fiind un factor pozitiv”, susţine economistul Uichiro Nozaki de la Nomura Securities.

