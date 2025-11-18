Jumătate din locuitorii unui oraș din Sibiu nu și-au mai plătit impozitul / Într-un alt oraș, primarul se plânge că nu are cum să obțină restanțele: „Nu avem ce executa. Vom pune popriri și pe Revolut”

Din cei 3.600 de locuitori ai orașului Miercurea Sibiului, peste 1.700 nu și-au plătit impozitele pe locuințe și mașini, datoriile acumulate depășind de două ori și jumătate atât încasările pe un an ale primăriei, cât și sumele pe care le cheltuiește pentru străzi, anunță Turnul Sfatului.

Valoarea totală a restanțelor din impozite și taxe locale este de 7,4 milioane de lei, iar în 2024, Primăria Miercurea Sibiului a încasat 2,9 milioane de lei de la locuitorii care și-au plătit impozitele pe proprietăți.

Dacă primarul din Miercurea Sibiului se ferește să explice situația administrației pe care o conduce, Horațiu Răcuciu, primarul orașului Săliște, spune că nu are cum să-i oblige pe cetățeni să-și plătească dările.

„Noi, în general, încasăm din punctul meu de vedere destul de bine taxele și impozitele locale. Mai ales acum la sfârșit de an”, susține Horațiu Răcuciu.

La Săliște, din cei 5.710 locuitori, datorii la bugetul local au 1.449 de cetățeni, la care se adaugă alte 87 de firme.

Valoarea totală a datoriilor pentru impozitele și taxele locale era de 4,5 milioane de lei. Suma este în creștere față de finele lui decembrie 2024, când valoarea totală a impozitelor și taxelor locale neîncasată era de 3,6 milioane de lei.