Ferrari, în pericol: Avertismentul lui Leclerc înainte de cursa de F1 din Singapore

Charles Leclerc trage un semnal de alarmă pentru Ferrari, echipă care ar putea cădea chiar pe locul patru în ierarhia constructorilor după Marele Premiu de Formula 1 din Singapore din acest weeekend. Pilotul Scuderiei vede RedBull mare favorită în acest moment, iar acest lucru și grație lui Max Verstappen, campionul mondial en-titre traversând o perioadă de grație.

Ferrari, în pericol să iasă de pe podium în ierarhia constructorilor din F1, spune Leclerc

RedBull este clar echipa momentului din Marele Circ: Verstappen a câștigat ultimele două Grand Prix-uri, iar diferența față de primul loc ocupat de Oscar Piastri s-a redus la 49 de puncte.

Charles Leclerc avertizează asupra RedBull Racing, echipă care oferă în acest moment un monopost extrem de rapid.

Echipa din Milton Keynes este o amenințare reală pentru Ferrari, Scuderia fiind în pericol să piardă și locul trei din ierarhie.

După pachetul aerodinamic introdus la Marele Premiu al Italiei, RedBull este neînvinsă. Mai mult decât atât, echipa a revenit în lupta pentru locul al doilea de la constructori.

Înainte de cursa din Singapore, Leclerc spune că RedBull a făcut un uriaș pas în față și că Verstappen conduce la cel mai înalt nivel.

„Cred că Max nu lasă nimic și pentru alții, asta e sigur”, a spus pilotul monegasc, citat de RacingNews365.

„Au făcut un pas uriaș cu noul pachet, iar acum sunt din nou foarte puternici (n.r. cei de la RedBull).

Nu cred totuși că RedBull domină din nou complet, este o luptă strânsă între McLaren și RedBull, dar Max face o treabă mult mai bună în acest moment”, transmite Charles Leclerc.

După 17 etape disputate din sezonul 2025 al Formulei 1, Ferrari este în continuare fără victorie.

Acest lucru ar putea costa Scuderia prezența pe podiumul din ierarhia constructorilor.

Presiunea pe Ferrari este și mai mare în aceste momente: RedBull este în plină revenire și află în prezent la doar 14 puncte în spatele Scuderiei.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

