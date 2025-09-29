Tensiuni la Mercedes: George Russell cere clauze speciale pentru prelungirea contractului din F1

Nu este liniște la Mercedes atunci când vine vorba despre contractele piloților, actualele înțelegeri ale lui George Russell și Kimi Antonelli expirând la finalul sezonului din Formula 1. Mai mult decât atât, Russell cere anumite clauze speciale pentru a-și prelungi înțelegerea cu echipa condusă de Toto Wolff.

Este cunoscut faptul că Toto Wolff negociază la sânge contractele de la Mercedes, iar conducătorul echipei întârzie special prelungirea înțelegerilor lui Russell și Antonelli pentru ca pretențiile să fie tot mai mici.

Aflat într-un moment bun al carierei, George Russell (27 de ani) a început să pună condiții pentru a-și prelungi contractul cu Mercedes.

În primul rând, Russell cere ca salariul său să fie de valoarea celui pe care-l primește Lando Norris la McLaren. Vorbim despre o remunerație de aproximativ 20 de milioane de lire sterline pe stagiune.

De asemenea, Russell își dorește să includă o clauză specială care i-ar garanta automat prelungirea contractului, în funcție de performanțele sale în fața coechipierului Andrea Kimi Antonelli.

Concret, Russell ar fi de acord să semneze un contract valabil doar un an de zile, dar doar dacă îi va fi garantată o prelungire automată dacă-și va învinge coechipierul (Kimi Antonelli) cu o anumită marjă în sezonul 2026.

Cunoscut pentru „zgârcenia” de care dă dovadă, Toto Wolff ar fi de acord, conform sursei citate, să îi ofere lui Russell doar jumătate din suma cerută. De aici a venit și stagnarea negocierilor.

Surse din cadrul Mercedes precizează că George își dorește un contract pe trei ani de zile, plus salariul precum al lui Lando Norris la McLaren (aproxiamativ 20 de milioane de lire sterline).

Toto Wolff a precizat deja că Mercedes va avea aceeași linie de piloți anul viitor, dar momentan niciunul dintre ei nu și-a prelungit contractul cu echipa aflată pe locul doi în ierarhia constructilor din F1.

Wolff nu vrea clauze speciale în contractul lui Russell, iar acest lucru în primul rând pentru că nu vrea să-și complice viața în eventualitatea în care Max Verstappen va sosi la Mercedes la finalul anului 2026.

Negocierile dintre Russell și Mercedes se transformă ușor-ușor într-un joc de strategie din care fiecare vrea să iasă învingător.

Russell vrea stabilitate și o clauză care să-i ofere o prelungire dacă aduce puncte importante pentru Mercedes, iar Wolff un contract lejer care să-l poată ajuta să se descotorosească la nevoie de George dacă va sosi Verstappen la echipă.

După 17 etape disputate în sezonul 2025 din F1, Russell se află pe locul 4, cu 212 puncte. Este întrecut doar de piloții McLaren (echipă care deține cel mai bun monopost) și de Max Verstappen.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

