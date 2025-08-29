SURSE Un bărbat din orașul Otopeni ar fi ucis copilul de 2 ani și 8 luni al concubinei sale și a amenințat că se sinucide împreună cu al doilea copil / Polițiștii l-au imobilizat și au preluat minorul

Mama copiilor le-a declarat polițiștilor că minorul care a decedat a fost agresat de concubinul său de 28 de ani, care ar fi constrâns-o inițial să nu spună adevărul, potrivit surselor G4Media.

Bărbatul nu este tatăl copilului de 2 ani și 8 luni pe care se pare că l-ar fi agresat, provocându-i decesul, dar are un copil de un an cu concubina sa.

Concubinul a rămas în locuință și amenința că se va sinucide împreună cu al doilea copil în vârstă de un an.

În cele din urmă, copilul a fost preluat de polițiști, care l-au luat în custodie și pe bărbatul de 28 de ani, au declarat surse apropiate anchetei pentru G4Media.

Context

Pe 23 august, în jurul orei 6.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Otopeni au fost sesizați printr-un apel la 112 de către o femeie, care susținea că l-a găsit decedat pe copilul său de 2 de ani și 8 luni într-o locuința din orașul Otopeni.

La scurt timp s-au deplasat la fața locului polițiști din cadrul Poliției Orașului Otopeni, care au constat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuința comună din orașul Otopeni.

Cazul a fost preluat de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov-Compartimentul Morți Suspecte, în cauză fiind deschis doar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

„În urma cercetărilor efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârșirii infracțiunii de omor.

Ca urmare a activităților specifice desfășurate de polițiști, s-a procedat la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei sesizate, în cauză fiind vorba de concubinul mamei copilului, în vârstă de 28 de ani”, au precizat reprezentanții IPJ Ilfov.

Autopsia a scos la iveală agresiunea asupra copilului

Reamintim că, pe 23 august, IPJ Ilfov a fost sesizat de către o femeie despre faptul că l-a găsit pe fiul său minor, în vârstă de aproximativ 3 ani, decedat în locuință.

Inițial, femeia a declarat că fiul decedat a avut anterior dureri de burtă.

Pe 25 august, în urma necropsiei, a rezultat că minorul prezintă leziuni în zona stomacului, potrivit surselor G4Media.

În seara de 28 august, mama minorului a revenit asupra declarației, menționând că a fost constrânsă să declare astfel și a declarat că fiul său a fost agresat de către concubinul femeii, în vârstă de 28 de ani, care este și tatăl copilului.

Presupusul autor agresor s-a aflat din cursul serii de 28 august în apartamentul din orașul Otopeni unde s-ar fi comis fapta și unde familia locuia fără forme legale, iar femeia nu s-a mai întors în această locuință.

Bărbatul s-a aflat în apartamentul respectiv împreună cu copilul său minor, în vârstă de un an și a amenințat că se va arunca de la etaj, o echipă de negociatori din cadrul SAS intervenind la fața locului, au transmis surse apropiate anchetei pentru G4Media.

Minorul în vârstă de un an a fost scos din apartament de către fratele bărbatului și a fost preluat de polițiști.

În acest moment, la fața locului se află o echipă de polițiști coordonată de conducerea IPJ Ilfov.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, urmărirea penală fiind în competența exclusivă a unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.