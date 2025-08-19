Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că principala problemă a Magistralei 6 de metrou către Otopeni rămâne finanțarea / VIDEO: momentul străpungerii de către cârtița „Sfânta Maria” la stația Aeroport Băneasa

Deși s-au înregistrat progrese în teren – cârtița „Sfânta Maria” a străpuns primul segment de tunel între primele două stații Tokyo și Aeroport Băneasa, moment încheiat ieri – banii sunt incerți, atenționează Asociația Pro Infrastructură. Stațiile 1 Mai–Tokyo au aprobare UE pentru fonduri de coeziune, dar finanțarea PNRR s-a pierdut și proiectul trebuie readus în Programul Transport. Între timp, costurile fixe ajung la 3,5 milioane euro lunar, iar riscul unor întârzieri similare cu cele de pe M5 de pe Drumul Taberei este ridicat, atrage atenția organizația.

„Ne bucurăm să vedem progres în teren, însă marea necunoscută rămâne finanțarea. Stațiile 1 Mai-Tokyo au fost aprobate de Comisia Europeană să primească fonduri de coeziune. Oficialii Metrorex și MT au încercat să înlocuiască în PNRR magistrala M4 Gara de Nord-Filaret cu aceasta. Numai că acum finanțarea PNRR s-a evaporat și proiectul trebuie readus urgent în Programul Transport.

Lunar, șantierul poate aduna până la 3,5 milioane de euro costuri fixe chiar dacă nu se mișcă un deget. Dacă nu vrem să pățim ca la Magistrala M5 care a suferit aproape doi ani din lipsa banilor, unde instanța ne-a pus să achităm vreo 40 de milioane euro daune către constructor, trebuie să mai găsim ceva prin buzunare și pentru M6… Sud.”, scrie API.

Pe secțiunea Washington–Otopeni (M6-Nord), Comisia Europeană a refuzat finanțarea nerambursabilă, ceea ce obligă statul să acopere costurile din buget și împrumuturi, punctează ONG-ul.

Magistrala M6, cu 12 stații pe traseul Gara de Nord – Aeroport Otopeni, este planificată să fie finalizată în 2028, însă contractele pentru șină, instalații și trenuri de metrou încă sunt în procedură. Mai multe detalii AICI.

Luni, 18 august, la ora 12:15, utilajul de foraj „Sfânta Maria” a străpuns peretele stației Aeroport Băneasa, pe secțiunea sudică a Magistralei 6 de metrou din București. Momentul cu bucățile de zid care se fac țăndări și apariția discului gigantic a fost surprins pe video de Asociația Pro Infrastructură, prezentă la eveniment.

Pornită pe 9 aprilie 2025 din stația Tokyo (zona Mall Băneasa), cârtița a parcurs aproape 900 de metri în mai puțin de cinci luni. După o revizie tehnică, utilajul va porni spre Gara Băneasa, unde este așteptat în două-trei luni. Pe celălalt sens, „Sfânta Ana” se află la sub 500 de metri distanță și ar putea ajunge în Aeroport Băneasa în septembrie, dacă își păstrează ritmul de lucru. Ea va săpa 12 metri zilnic, în medie. Recordul a fost 24 de metri într-o singură zi.

