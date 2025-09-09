Restricţii de trafic pe DN1, în zona Otopeni, sunt lucrări la viitoarea staţie de metrou

Restricţii de trafic sunt instituite începând de marţi pe DN1 – Calea Bucureştilor (zona Otopeni), în vederea desfăşurării lucrărilor la viitoarea staţie de metrou „Otopeni”, transmite Agerpres. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că sunt impuse restricţii de circulaţie pe DN1 – Calea Bucureştilor (zona Otopeni), în vederea desfăşurării lucrărilor la viitoarea staţie de metrou „Otopeni”, în cadrul proiectului Magistrala 6 care va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internaţional.

Restricţia de trafic are caracter permanent începând cu data de 9 septembrie, ora 20:00, până la finalizarea lucrărilorÎn această perioadă, circulaţia se va desfăşura pe câte două benzi pe fiecare sens, cu repoziţionarea parapetului median. O parte a traficului pe direcţia Bucureşti – Ploieşti va fi deviat pe reţeaua stradală a oraşului Otopeni: DN1 (kilometrul 13 + 750 metri) – strada Polonă – strada Floare de Cais – strada Argeş – strada Traian – strada Oituz – DN1 (kilometrul 14 + 650 metri). Circulaţia pietonilor va fi asigurată pe trasee provizorii.

Accesul auto către strada 23 August din DN1 va fi restricţionat.

Poliţia recomandă ca rute alternative:

* spre localitatea Tunari: DN1 – strada Oituz – strada Floare de Cais – strada 23 August;

* spre DN1 din interiorul Otopeniului: strada Floare de Cais – strada Polonă sau strada Traian – strada Oituz /strada Mărăşeşti.

Se recomandă conducătorilor auto să respecte restricţiile de trafic impuse, să reducă viteza în zona lucrărilor, să se asigure corespunzător înainte de schimbarea benzii, semnalizând din timp această intenţie, şi să evite orice manevră riscantă.