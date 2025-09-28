Cum vede presa internațională “bătălia” electorală din Moldova, în dimineața alegerilor: Moment de răscruce pentru viitorul țării, cu implicare directă a Moscovei și a extremei drepte din România
Moldovenii își aleg duminică noul Legislativ, într-un scrutin electoral care a ajuns să fie văzut drept o adevărată “bătălie” pentru viitorul țării, purtată între pro-europenii conduși de Maia Sandu și o facțiune pro-rusă susținută direct de Kremlin. În acești termeni este descrisă cursa electorală de către unele dintre cele mai mari ziare din Europa și America.
În acest context, The Washington Post, unul dintre cele mai importante ziare din Statele Unite ale Americii, a descris o cursă strânsă între tabăra pro-europeană și partidele susținute de Moscova.
- “Cursa tensionată îi opune pe guvernanții pro-occidentali din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – care dețin o majoritate parlamentară solidă din 2021, dar riscă să o piardă – mai multor rivali favorabili Rusiei, însă fără parteneri pro-europeni viabili, lăsând incertitudini cu privire la posibilele rezultate și la direcția geopolitică pe care o va urma țara”, este situația descrisă de WSP.
Și în Germania, DW notează posibilele încercări de interferență ale Rusiei în procesul electoral, despre care președinta Maia Sandu a avertizat cu o zi înainte de alegeri. Într-un interviu difuzat sâmbătă, Sandu a declarat pentru postul public german ZDF că „integritatea și independența” teritorială a țării sunt în joc.
Potrivit președintei, Moscova exercită o presiune enormă pentru a influența votul, cheltuind „sute de milioane de euro” pentru a finanța partide politice, a mitui alegători și a instrui tineri în activități de destabilizare.
Ziarul britanic The Guardian punctează, de asemenea, matematica electorală complicată cu care se confruntă PAS duminică: Sondajele arată că PAS ar rămâne cel mai mare partid, dar ar putea să-și piardă majoritatea, în timp ce blocul “Patriotic” se clasează pe un loc secund foarte apropiat. Într-un asemenea scenariu, partidele mai mici ar putea juca un rol decisiv.
- Notă: Blocul “Patriotic” este o alianță politică formată în august a celor mai importante formațiuni politice pro-ruse din Moldova, inclusiv socialiștii conduși de fostul președinte Igor Dodon și comuniștii lui Vladimir Voronin, care au deținut puterea în țară până în 2008. Detalii, aici.
Blocul patrioților nu este, însă, singurul competitor periculos pentru PAS, amintește The Guardian: Blocul Alternativa – condus de Ion Ceban, primarul capitalei Chișinău, și de contracandidatul de anul trecut la prezidențiale, Alexandru Stoianoglo – a încercat să atragă alegătorii de centru dezamăgiți. Deși se declară nominal pro-european, criticii susțin că Alternativa este un instrument favorabil Kremlinului, conceput pentru a eroda sprijinul PAS și a menține influența Moscovei.
Corriere della Sera, cel mai mare trust din Italia, a scris în schimb și despre unii din factorii socio-economici care ar crea un mediu propice pentru atitudinile pro-ruse din Moldova, stat care își dorește să ajungă în UE până în 2030:
- “În afara capitalei, Chișinău, ai impresia că pășești în Uniunea Sovietică. Tentativele de fraudare a urnelor sunt reale, așa cum au demonstrat dezvăluirile Reuters despre preoți ortodocși recrutați de Moscova în scopuri propagandistice. Președinta Maia Sandu și-a asumat un risc uriaș în octombrie trecut cu un referendum inutil privind aderarea la UE. Tabăra pro-europeană a fost salvată de diaspora. Orice s-ar întâmpla astăzi, în lipsa unei intervenții economice masive, într-o țară în care singurul lucru care unește cele două tabere este sărăcia extremă a populației, tentația întoarcerii în trecut va rămâne mereu prezentă. În pofida proclamațiilor Uniunii Europene”, a scris pentru Corriere della Sera jurnalistul Marco Imarisio.
