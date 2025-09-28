Echipa de ciclism Israel Premier-Tech, exclusă din cursa de o zi Giro dell’Emilia din motive de securitate

Echipa de ciclism Israel-Premier Tech a fost exclusă din viitorul Giro dell’Emilia din motive de siguranță publică, au anunțat sâmbătă organizatorii cursei, conform Reuters.

Decizia vine după ce ediția din acest an a Turului Spaniei (Vuelta a España) a fost perturbat de mai multe ori de protestatari pro-palestinieni, Israel-Premier Tech fiind principala țintă a manifestațiilor. Cursa de o zi Giro dell’Emilia, programată pe 4 octombrie, se încheie la Bologna, ceea ce a stârnit temeri că sosirea ar putea deveni un obiectiv al protestelor.

Protestatarii pro-palestinieni s-au ciocnit cu poliția la Milano luni, în timpul unei greve naționale organizate de sindicate împotriva masacrelor din Gaza.

„Cu regret, după evenimentele recente și având în vedere caracteristicile circuitului final, pentru siguranța tuturor sportivilor, a staffului tehnic și a spectatorilor, am fost nevoit să renunț la participarea echipei în acest an”, a declarat pentru Reuters organizatorul cursei, Adriano Amici.

Vineri, forul mondial al ciclismului (UCI) a anunțat că va continua să primească sportivi israelieni la competițiile sale, în ciuda apelurilor pentru boicoturi sportive.

„Considerăm extrem de regretabil faptul că amenințările cu violență au perturbat sportul nostru”, a transmis un purtător de cuvânt al echipei Israel-Premier Tech pentru Reuters, adăugând că în ultimele zile au existat discuții cu organizatorii cursei. „Le dorim succes organizatorilor.”

Săptămâna trecută, o Comisie de anchetă a ONU a afirmat într-un raport că Israelul a comis genocid în Gaza – acuzație respinsă de Israel – iar experți ai ONU au cerut suspendarea țării din fotbalul internațional. UEFA pare acum pregătită să organizeze săptămâna viitoare un vot de urgență privind suspendarea Israelului din competițiile europene.

Israelul se confruntă cu un proces pentru genocid la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, respingând acuzațiile și invocând dreptul la autoapărare după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, soldat cu 1.200 de morți și 251 de ostatici, potrivit datelor israeliene.

Războiul din Gaza a făcut peste 64.000 de victime, conform autorităților sanitare din Gaza, în timp ce un monitor global al foametei afirmă că o parte din teritoriu suferă de foamete.

Israel-Premier Tech, care și-a retras numele de pe tricourile rutierilor în timpul Vueltei, își reevaluează acum identitatea de brand pentru anul viitor, în condițiile în care sponsorii fac presiuni pentru o schimbare de nume.