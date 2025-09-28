VIDEO Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT, în Bucureşti, Ilfov şi Olt, într-un dosar de trafic de droguri, luare de mită şi divulgare de informaţii

Procurorii DIICOT, alături de poliţişti de trupele speciale şi de la combaterea criminalităţii organizate, participă, duminică, la zeci de descinderi în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Olt, într-un dosar care vizează activitatea unui grup infracţional profilat pe trafic de droguri. Ancheta vizează de asemenea infracţiuni de luare de mită şi divulgare de informaţii nepublice. Pe numele a peste 50 de persoane au fost emise mandate pentru a fi ridicate şi duse la audieri.

Ancheta vizează infracţiuni de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, luare şi dare de mită şi divulgarea informaţiilor nepublice, iar duminică, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu poliţişti ai Serviciului Grupuri Infracţionale Violente din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, fac 43 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Olt, în acest dosar

Pe numele a peste 50 de persoane există mandate de aducere. Acestea vor fi ridicate şi duse la audieri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.

La descinderi participă de asemenea poliţişti din cadrul Brigăzii de Combaterea Criminalităţii Organizate Bucureşti, luptători Serviciului Acţiuni Speciale din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Direcţiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucureşti.