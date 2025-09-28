G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco

Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco
Sursa foto: Captură video

VIDEO Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco

Articole28 Sep • 204 vizualizări 0 comentarii

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit. Celebrul cuplu, care ar fi împreună din 2023, și-a unit destinele la un eveniment privat în weekend, potrivit unei postări distribuite de Gomez pe rețelele sociale.

Cântăreața și actrița nominalizată la Grammy și Emmy și Blanco, un producător de top care a lucrat inclusiv cu actuala sa soție, și-au făcut publică relația anul trecut.

În decembrie, Gomez a anunțat logodna pe Instagram, scriind: „forever begins now” („veșnicia începe acum”)

Cei doi s-au cunoscut în 2015, când Blanco a co-produs single-ul lui Gomez „Same Old Love”, iar de atunci au colaborat la hitul din 2019 „I Can’t Get Enough” și la „Single Soon”, lansat în 2023.

Mai devreme anul acesta, au lansat primul lor album comun, „I Said I Love You First”.

Într-un interviu acordat în martie podcastului lui Jay Shetty, Gomez a explicat cum a trecut de la a fi extrem de protectoare cu inima ei la a se îndrăgosti complet de Blanco.

„Când Benny se uită la mine, am impresia că nu vede nimic altceva decât cine sunt eu, și asta e foarte rar de găsit”, a spus ea despre Blanco, pe care l-a numit „cel mai bun prieten” al ei.

La rândul lui, Blanco și-a arătat adesea afecțiunea pe rețelele sociale: pe TikTok apare gătind pentru Gomez (de la cheesesteak hot pockets făcute de la zero) și nu ratează ocazia de a o lăuda.

„E atât de tare să te văd mergând complet pe drumul tău, fără să te îngrijoreze ce se întâmplă în jur”, i-a spus el într-un video distribuit pe Facebook de Billboard. „Simt că energia ta, modul tău de a gândi și felul în care ai mers prin lume ca femeie le-a oferit altor femei atât de mult… atât de multă încredere.”

Prietenă apropiată a lui Gomez, Taylor Swift a comentat la anunțul logodnei în decembrie: „da, eu voi fi domnișoara cu florile.”
Gomez a fost la fel de sprijinitoare când Swift s-a logodit anul acesta, redistribuind fotografiile de logodnă ale acesteia pe Instagram și scriind: „Când cea mai bună prietenă se logodește.”

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Selena Gomez (@selenagomez)

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un alpinist polonez face istorie după ce a reușit să coboare pe schiuri de pe Everest fără oxigen îmbuteliat / Donald Tusk a salutat reușita: „Cerul e limita? Nu pentru polonezi”

Articole28 Sep • 297 vizualizări
0 comentarii

VIDEO | România începe să refacă râurile. Bariere și praguri vechi demolate pentru biodiversitate și siguranță / Interviuri cu hidrologi american și român, un biolog și un ihtiolog

Articole, Green News28 Sep • 1.552 vizualizări
0 comentarii

Un înalt oficial Hamas apără „prețul ridicat” plătit de palestinieni pentru atacul terorist din 7 octombrie, afirmând că a creat un „moment de aur”

Articole26 Sep • 943 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.