VIDEO Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit. Celebrul cuplu, care ar fi împreună din 2023, și-a unit destinele la un eveniment privat în weekend, potrivit unei postări distribuite de Gomez pe rețelele sociale.

Cântăreața și actrița nominalizată la Grammy și Emmy și Blanco, un producător de top care a lucrat inclusiv cu actuala sa soție, și-au făcut publică relația anul trecut.

În decembrie, Gomez a anunțat logodna pe Instagram, scriind: „forever begins now” („veșnicia începe acum”)

Selena Gomez and Benny Blanco stun for their wedding. pic.twitter.com/RKvecsnfTI — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) September 27, 2025

Cei doi s-au cunoscut în 2015, când Blanco a co-produs single-ul lui Gomez „Same Old Love”, iar de atunci au colaborat la hitul din 2019 „I Can’t Get Enough” și la „Single Soon”, lansat în 2023.

Mai devreme anul acesta, au lansat primul lor album comun, „I Said I Love You First”.

Într-un interviu acordat în martie podcastului lui Jay Shetty, Gomez a explicat cum a trecut de la a fi extrem de protectoare cu inima ei la a se îndrăgosti complet de Blanco.

„Când Benny se uită la mine, am impresia că nu vede nimic altceva decât cine sunt eu, și asta e foarte rar de găsit”, a spus ea despre Blanco, pe care l-a numit „cel mai bun prieten” al ei.

La rândul lui, Blanco și-a arătat adesea afecțiunea pe rețelele sociale: pe TikTok apare gătind pentru Gomez (de la cheesesteak hot pockets făcute de la zero) și nu ratează ocazia de a o lăuda.

„E atât de tare să te văd mergând complet pe drumul tău, fără să te îngrijoreze ce se întâmplă în jur”, i-a spus el într-un video distribuit pe Facebook de Billboard. „Simt că energia ta, modul tău de a gândi și felul în care ai mers prin lume ca femeie le-a oferit altor femei atât de mult… atât de multă încredere.”

Prietenă apropiată a lui Gomez, Taylor Swift a comentat la anunțul logodnei în decembrie: „da, eu voi fi domnișoara cu florile.”

Gomez a fost la fel de sprijinitoare când Swift s-a logodit anul acesta, redistribuind fotografiile de logodnă ale acesteia pe Instagram și scriind: „Când cea mai bună prietenă se logodește.”