Budapesta împiedică un investitor grec să cumpere o mare companie de lactate din Ungaria / Model similar în România: suspiciuni cu privire la preluarea brandului Napolact de către grupul maghiar Bonafarm

Ministerul Economiei Naționale din Ungaria a blocat vânzarea Alföldi Tej Kft., compania care produce marca Alföldi de produse lactate, de la vânzarea de către proprietarii săi către conglomeratul grec Hellenic Dairies, scrie presa maghiară.

Și autoritățile române au privit cu suspiciune o tranzacție similară: brandul Napolact să fie preluat de o companie maghiară.

Ministerul Economiei din Ungaria susține că Alföldi este responsabilă pentru 20% din achizițiile interne de lapte crud și că proprietatea străină ar provoca perturbări ale pieței în producția de lapte și produse lactate.

Potrivit explicației, laptele crud maghiar ar fi exportat în străinătate, produsele „cunoscute și populare” ar dispărea de pe rafturile interne, iar consumatorii ar avea acces la produsele lor finite la un preț mai mare.

Ca răspuns la această decizie, proprietarii companiei – aproape șaizeci dintre ei, deoarece compania este o cooperativă – au oferit statului să cumpere compania în aceleași condiții ca cele oferite de Hellenic Dairies.

Guvernul nu a luat încă o decizie cu privire la această ofertă, însă oficialii maghiari au precizat că obiectivul principal este menținerea proprietății private naționale, însă, dacă acest lucru nu este posibil, o preluare de stat ar putea fi o opțiune.

Întreaga afacere este cel puțin de neînțeles, dar și destul de urât mirositoare, scriu jurnaliștii maghiari.

Fost ministru al Energiei, în prezent consilier al premierului Bolojan, liberalul Sebastian Burduja avertiza și el recent cu privire la preluarea brandului Napolact de către grupul maghiar Bonafarm.

Burduja a afirmat că vânzarea Napolact – care include fabricile din Cluj-Napoca și Târgu Mureș și aproximativ 400 de angajați – implică o problemă de securitate națională, dat fiind că Sándor Csányi, apropiat al premierului ungar Viktor Orbán, deține controlul total asupra Bonafarm.

Burduja a solicitat un raport de specialitate, avize din partea SRI și SIE și analizarea dosarului de vânzare, de către Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD).

„Profilul domnului Sándor Csányi transcende calitatea de simplu investitor privat, conturându-se ca un pilon central al modelului de capitalism de stat promovat de guvernul condus de domnul Viktor Orbán. Legăturile sale strânse și documentate cu premierul Viktor Orbán indică un model economic în care marile conglomerate nu acționează independent de agenda politică a guvernului, ci devin, în esență, instrumente pentru proiectarea puterii economice și politice a statului maghiar în regiune.

Prin urmare, o investiție realizată de Bonafarm în România nu poate fi evaluată ca o simplă decizie de afaceri a unei companii private, ci trebuie analizată ca o potențială extensie a strategiei unui stat ale cărui politici au intrat frecvent în conflict cu principiile Uniunii Europene și interesele naționale ale României”, a declarat Sebastian Burduja, citat de dcnews.ro

Și deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, a avertizat recent cu privire la vânarea Napolact, apreciind că există riscut ca fermierii din Ardeal să fie scoși din lanțul de producție.

Lăpușan este de părere că după preluarea Napolact, producătorul maghiar ar putea alege să își schimbe politica de aprovizionare și să aducă materie primă din alte state europene, inclusiv Ungaria, caz în care fermierii români ar pierde principala piață de desfacere pentru lapte.

Grupul olandez FrieslandCampina, care deţine brandul Napolact, unul dintre cele mai puternice branduri din sectorul lactatelor, a anunțat la începutul lui 20125 că vrea să vândă operaţiunile de pe plan local.