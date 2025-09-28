G4Media.ro
Președintele Nicușor Dan: Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la…

Nicusor Dan conferinta de presa
Sursa foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan: Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important

28 Sep

Președintele României, Nicușor Dan, i-a îndemnat, duminică, pe toți basarabenii să iasă la vot, pentru că „astăzi este o zi decisivă, istorică pentru Republica Moldova”. 

Urmărește cele mai noi producții video G4Media



„Politicienii obișnuiesc să spună că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi decisivă, o zi istorică pentru Republica Moldova”, a comentat Nicușor Dan duminică, aflat la un eveniment împreună cu fiica sa.

„Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important ca oamenii să iasă la vot”, a adăugat el.

Președintele României a evitat să rostească numele unui partid, dar a sugerat că viitorul european al Moldovei depinde de votul de astăzi.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

