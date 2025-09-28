Președintele Nicușor Dan: Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important

Președintele României, Nicușor Dan, i-a îndemnat, duminică, pe toți basarabenii să iasă la vot, pentru că „astăzi este o zi decisivă, istorică pentru Republica Moldova”.

„Politicienii obișnuiesc să spună că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi decisivă, o zi istorică pentru Republica Moldova”, a comentat Nicușor Dan duminică, aflat la un eveniment împreună cu fiica sa.

„Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important ca oamenii să iasă la vot”, a adăugat el.

Președintele României a evitat să rostească numele unui partid, dar a sugerat că viitorul european al Moldovei depinde de votul de astăzi.