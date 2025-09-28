Bătaie într-un local din sectorul 3 al Capitalei, scandalul a continuat în stradă, între clienţi şi agenţii de pază, fiind aplanat în urma intervenţiei Poliţiei

Un scandal a izbucnit, duminică dimineaţă, într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Mai mulţi clienţi s-au luat la ceartă şi au fost scoşi afară de către agenţii de pază ai localului, scandalul continuând în stradă. Poliţiştii care au intervenit pentru a aplana conflictul i-au dus la secţie pe cei implicaţi pentru a stabili, în urma audierilor, ce anume a generat bătaia, transmite News.ro.

„Astăzi, 28 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 27 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 04.15, cu privire la faptul că, în zona unui local din Sectorul 3, are loc un conflict între mai multe persoane. Poliţiştii au intervenit prompt pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice. Din primele verificări a rezultat faptul că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit în incinta localului, mai multe persoane ar fi fost scoase afară de către trei agenţi de securitate, unde conflictul ar fi degenerat, iar patru persoane ar fi fost agresate fizic de către aceştia”, transmit reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Atât clienţii scandalagii cât şi agenţii de pază implicaţi în altercaţie au fost duşi la sediul poliţiei, pentru a fi audiaţi. La ora transmiterii acestei ştiri, activitatea de cercetare a Poliţiei în acest dosar este în desfăşurare.

Toate persoanele implicate în agresiune şi care au suferit vătămări au refuzat îngrijirile medicale, precizează sursa citată.