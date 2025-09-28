Exercițiile fizice reduc riscul de depresie și probleme de somn la persoanele în vârstă fumătoare

A face suficientă mișcare săptămânală i-ar putea ajuta pe fumătorii de peste 40 de ani să reducă nivelurile de depresie și problemele de somn până la un prag similar cu cel observat la nefumători, potrivit unui studiu realizat de Școala de Sănătate Publică a Universității Texas A&M și publicat în SAGE Journals.

Studiul a arătat că fumătorii prezentau rate mai ridicate de simptome depresive moderate până la severe și de tulburări de somn decât nefumătorii. În special, fumătorii cu vârste între 40 și 59 de ani care nu respectau recomandările privind activitatea fizică aveau o probabilitate mai mare de a raporta simptome depresive moderate-severe și tulburări de somn.

Fumătorii de peste 60 de ani erau mai predispuși la tulburări de somn. Totuși, practicarea nivelului recomandat de activitate fizică regulată reducea aceste riscuri până la un nivel comparabil cu cel al nefumătorilor.

Ghidurile actuale de activitate fizică pentru americani recomandă adulților aproximativ 300 de minute de activitate moderată sau 150 de minute de activitate viguroasă pe săptămână, ori o combinație echivalentă a celor două.

Echipa a analizat modul în care activitatea fizică ar putea proteja împotriva tulburărilor de somn și a simptomelor depresive la adulții din SUA, și nu numai, în funcție de statutul lor de fumători.

„Fiecare dintre aceste aspecte are căi fiziologice și psihologice interconectate, care pot influența unele pe altele”, a explicat Taehyun Roh, profesor asistent în Departamentul de Epidemiologie și Biostatistică și coordonator al studiului. „De exemplu, modificările neurochimice produse de fumat pot agrava simptomele depresive, ceea ce, la rândul său, poate reduce calitatea somnului, în timp ce activitatea fizică poate îmbunătăți aceste condiții.”

Fumatul este asociat cu boli precum cancerul pulmonar și boala pulmonară obstructivă cronică și reprezintă cea mai frecventă cauză prevenibilă de mortalitate la nivel mondial. Aproape unul din cinci adulți din SUA este fumător.

De asemenea, aproximativ unul din trei adulți din SUA suferă de tulburări de somn (precum insomnia sau apneea de somn), iar aproximativ unul din 12 prezintă simptome depresive (precum tristețe și pierderea interesului pentru activități), ambele fiind corelate cu rezultate negative asupra sănătății.

Roh, alături de colegii săi Jeong-Hui Park și Tyler Prochnow de la Texas A&M și un colaborator de la Universitatea Kyung Hee din Coreea, au utilizat date de la 3.008 adulți din cadrul sondajului național National Health and Nutrition Examination Survey (2017–2020), derulat anual de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

Interesant este că fumătorii cu vârste între 20 și 39 de ani care respectau ghidurile de activitate fizică continuau să aibă mai multe dificultăți de somn decât nefumătorii.

„Acest lucru ar putea fi cauzat de faptul că exercițiul fizic singur nu este suficient pentru a compensa riscurile fumatului intens, pentru că natura și momentul exercițiului joacă un rol, sau din alte motive”, a spus Jeong-Hui Park.

Concluzia: activitatea fizică este esențială pentru o sănătate mai bună — iar reducerea fumatului este, de asemenea, la fel de importantă.