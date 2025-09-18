Orban, mustrat de premierul Suediei: Îi amintește calului troian al Rusiei în UE despre invazia sovietică din 1956 și de laudele la adresa Occidentului din trecut / Scrisoarea lui Ulf Kristersson, după atacurile premierului Ungariei

Premierul Suediei îi amintește lui Viktor Orban, calul troian al Rusiei și al Chinei în UE, despre invazia sovietică din 1956 care a înăbușit sângeros în Ungaria lupta pentru eliberarea de sub jugul comunist, dar și de laudele pe care premierul de la Budapesta le avea la adresa Occidentului în trecut.

Scrisoarea lui Ulf Kristersson, publicată pe X, vine după atacurile repetate ale premierului Ungariei din ultima perioadă: ”De data aceasta sunteți cu adevărat provocat în lupta pentru putere”, îi spune premierul Suediei lui Orban, în contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc în Ungaria în 2026.

Viktor Orban a atacat, luni, guvernul de la Stockholm condus de Kristersson pentru modul în care acesta gestionează criminalitatea organizată în Suedia, spunând că sistemul judiciar nu îi condamnă pe cei responsabili de exploatarea minorilor şi citând în acest sens în mod eronat o ştire a agenției France Press.

În replică, premierul suedez l-a acuzat de ”minciuni scandaloase”, în contextul în care cazurile de violenţă mortală din Suedia sunt la cel mai mic nivel din 2014, conform autorităților din această țară: ”Nimic de mirare din partea unui om care destructurează statul de drept în propria ţară. Orban este disperat odată cu apropierea viitoarelor alegeri ungare”, a transmis luni premierul Suediei. Vezi detalii aici.

Miercuri, însă, Kristersson își întărește poziția și îi amintește lui Orban printr-o scrisoare publică despre ajutorul crucial pe care Suedia l-a acordat Ungariei în două momente critice de-a lungul istoriei: uciderea maghiarilor evrei de către naziști și invazia sovietică din 1956:

”Statele democratice se ajută reciproc, atunci și acum. Și se ridică împotriva țărilor care încearcă să le asuprească pe altele. De aceea, la fel ca în 1944 și 1956, susținem țările democratice pe care tancurile rusești încearcă să le calce în picioare. Atunci era vorba despre Ungaria; astăzi, este vorba despre Ucraina. Iar dacă nu acționăm, mâine ar putea fi vorba despre o altă țară”, scrie Kristersson.

Premierul Suediei îi subliniază omologului maghiar despre cum, acum, chiar acesta din urmă este cel care ”bea cafea” fix cu dictatorul rus al ”aceleiași țări care a zdrobit lupta pentru libertate a compatrioților dumneavoastră în 1956 și care astăzi atacă vecinul dumneavoastră, Ucraina”:

”Acesta este și motivul pentru care adesea ne exprimăm îngrijorarea cu privire la evoluțiile din Ungaria din ultimii ani. Ungaria și-a recâștigat în cele din urmă libertatea, dar libertatea trebuie și apărată.De aceea ne punem întrebări atunci când mergeți să beți o cafea cu liderul aceleiași țări care a zdrobit lupta pentru libertate a compatrioților dumneavoastră în 1956 și care astăzi atacă vecinul dumneavoastră, Ucraina”, se mai arată în scrisoare.

În încheiere, premierul suedez îi amintește lui Orban un discurs al acestuia din 2007 în care acesta din urmă avea numai cuvinte de laudă la adresa Occidentului și spunea chiar că ”petrolul ar putea veni din est, dar libertatea vine întotdeauna din vest”:

„Ca un fel de nouă generație a Occidentului, mesajul nostru către cei mai tineri decât noi este să rămână fideli unei Ungarii de tip occidental, să nu lase Ungaria să fie deturnată de pe calea sa occidentală și să iubească faptul că Ungaria este o țară de tip occidental, ceea ce înseamnă că noi credem în liberul arbitru al oamenilor și în responsabilitatea reciprocă pe care ne-o asumăm unul față de celălalt, care sunt părți inseparabile ale culturii occidentale. Petrolul ar putea veni din est, dar libertatea vine întotdeauna din vest. Iar democrația nu poate fi direcționată de sus, ea poate crește doar din inimile oamenilor și, în acest fel, poate crea o viață maghiară viabilă”, mai arată premierul Suediei, Ulf Kristersson, în scrisoarea publică adresată premierului maghiar Viktor Orban, miercuri seară, pe X.

De reamintit că Ungaria a fost ultimul stat NATO care a ratificat aderarea Suediei la NATO după luni de blocaj în care oficialii de la Budapesta au amânat decizia, chiar și după ce Turcia ratificase aderarea Suediei. Detalii, aici.

Dear Viktor, I understand that there is an election campaign in your country, and that this time you are truly being challenged for power. But we do not interfere in your election campaign, nor do we want to become part of it. Sweden and the Swedish people have always been…

Scrisoarea integrală:

”Dragă Viktor,

Înțeleg că în țara dumneavoastră are loc o campanie electorală și că de data aceasta sunteți cu adevărat provocat în lupta pentru putere.

Însă noi nu ne amestecăm în campania dumneavoastră electorală și nici nu dorim să devenim parte din ea.

Suedia și poporul suedez au fost întotdeauna prieteni cu Ungaria și cu poporul maghiar, după cum știți. Am fost prietenii Ungariei înainte de guvernul dumneavoastră, în timpul guvernului dumneavoastră și vom rămâne așa și după guvernul dumneavoastră.

Ne amintim când genocidul lui Hitler împotriva evreilor a lovit Ungaria și cum, în 1944, Suedia l-a trimis pe diplomatul Raoul Wallenberg într-o misiune specială la Budapesta, pentru a salva cât mai multe vieți maghiare posibil.

Zeci de mii de evrei maghiari au supraviețuit pentru că le-am oferit pașapoarte de protecție provizorie și cetățenie aici, în Suedia. Când Uniunea Sovietică a invadat ulterior Ungaria, Raoul Wallenberg a fost dus cu forța la Moscova și a dispărut.

Diplomatul suedez a murit, dar zeci de mii de vieți maghiare au fost salvate. Am face-o din nou.

Ne amintim și când Uniunea Sovietică a zdrobit brutal lupta dumneavoastră maghiară pentru democrație și libertate în 1956 și când prim-ministrul Imre Nagy a fost executat ulterior pentru eforturile sale de a democratiza țara.

Când tancurile rusești au zdrobit lupta maghiară pentru libertate, poporul maghiar a implorat Națiunile Unite și toate puterile occidentale să-i ajute. Aproape nimeni nu a ascultat. Dar o țară care a arătat o solidaritate profundă cu dumneavoastră a fost Suedia.

Ne-am deschis brațele pentru luptătorii dumneavoastră pentru libertate și disidenți. V-am permis să construiți aici o opoziție în exil împotriva comunismului sovietic, în ciuda non-aliniamentului nostru. Nu a fost lipsit de riscuri pentru noi. Dar am făcut-o oricum – pentru că era lucrul corect de făcut.

Astăzi, peste 40.000 de persoane de origine maghiară locuiesc în Suedia, mulți dintre ei fiind descendenți ai refugiaților maghiari care au venit aici în timpul revoltei din 1956. Ei sunt un grup de imigranți bine integrați în societatea noastră suedeză.

Statele democratice se ajută reciproc, atunci și acum. Și se ridică împotriva țărilor care încearcă să le asuprească pe altele.

De aceea, la fel ca în 1944 și 1956, susținem țările democratice pe care tancurile rusești încearcă să le calce în picioare. Atunci era vorba despre Ungaria; astăzi, este vorba despre Ucraina. Iar dacă nu acționăm, mâine ar putea fi vorba despre o altă țară.

Acesta este și motivul pentru care adesea ne exprimăm îngrijorarea cu privire la evoluțiile din Ungaria din ultimii ani. Ungaria și-a recâștigat în cele din urmă libertatea, dar libertatea trebuie și apărată.

De aceea ne punem întrebări atunci când mergeți să beți o cafea cu liderul aceleiași țări care a zdrobit lupta pentru libertate a compatrioților dumneavoastră în 1956 și care astăzi atacă vecinul dumneavoastră, Ucraina.

Ungaria și Occidentul nu sunt întărite prin închiderea ușii în fața prietenilor lor europeni sau prin atacarea reciprocă și a însăși lucrurilor care ne deosebesc de barbarie – democrația și statul de drept.

Permiteți-mi să închei cu câteva cuvinte înțelepte chiar din partea dumneavoastră, rostite în 2007:

„Ca un fel de nouă generație a Occidentului, mesajul nostru către cei mai tineri decât noi este să rămână fideli unei Ungarii de tip occidental, să nu lase Ungaria să fie deturnată de pe calea sa occidentală și să iubească faptul că Ungaria este o țară de tip occidental, ceea ce înseamnă că noi credem în liberul arbitru al oamenilor și în responsabilitatea reciprocă pe care ne-o asumăm unul față de celălalt, care sunt părți inseparabile ale culturii occidentale. Petrolul ar putea veni din est, dar libertatea vine întotdeauna din vest. Iar democrația nu poate fi direcționată de sus, ea poate crește doar din inimile oamenilor și, în acest fel, poate crea o viață maghiară viabilă.”

În cele din urmă, doresc să transmit respectul Suediei pentru poporul maghiar și să urez țării dumneavoastră alegeri libere, pașnice și de succes”.