Sorin Grindeanu: Scrutinul parlamentar de azi în Republica Moldova, o oportunitate de a alege calea stabilităţii, prosperităţii şi a valorilor comune europene

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis cetăţenilor moldoveni că votul lor de duminică este „vital” pentru protejarea suveranităţii Republicii Moldova şi asigurarea bunăstării pe care doar familia europeană o poate oferi prin investiţii în programe şi proiecte, transmite Agerpres.

„Dragi prieteni din Republica Moldova, sunteţi în faţa unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este pentru voi o oportunitate de a alege calea stabilităţii, prosperităţii şi a valorilor comune europene. PSD susţine partidele proeuropene responsabile care pot moderniza instituţiile, consolida statul de drept şi pot aduce bunăstare cetăţenilor. România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi este pregătită să împărtăşească experienţa şi solidaritatea sa”, a scris Grindeanu, duminică, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit liderului PSD, alegătorii moldoveni trebuie „să fie conştienţi că sunt forţe care încearcă – prin orice mijloace – să ţină captivă Republica Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european”. „Ţinta lor este polarizarea societăţii, subminarea instituţiilor democratice şi menţinerea voastră la un nivel scăzut de trai. De aceea, votul vostru este vital pentru protejarea suveranităţii Republicii Moldova şi asigurarea bunăstării pe care doar familia europeană o poate oferi prin investiţii în programe şi proiecte. România este alături de voi”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg duminică reprezentanţii în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul european al ţării vecine.

În România sunt deschise 23 de secţii de votare, unde sunt aşteptaţi la urne aproximativ 30.000 de cetăţeni.