Marea Britanie anunţă garanţii de împrumut de 1,5 miliarde de lire sterline pentru Jaguar Land Rover

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Marea Britanie va sprijini producătorul auto Jaguar Land Rover (JLR) cu o garanţie de împrumut în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline (două miliarde de dolari), pentru a ajuta la susţinerea lanţului său de aprovizionare, în contextul opririi producţiei după un atac cibernetic, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Oprirea producţiei Jaguar Land Rover a durat aproape o lună iar Guvernul explorează opţiuni pentru sprijinirea companiei şi a lanţului său de aprovizionare, unii furnizori avertizând că se confruntă cu un deficit de numerar semnificativ.

Compania, deţinută de grupul indian Tata Motors, are trei fabrici care împreună produc aproximativ 1.000 de maşini pe zi şi este responsabilă pentru multe locuri de muncă din zona Birmingham, al doilea mare oraş din Marea Britanie, şi din Liverpool. Un studiu publicat vineri arată că unele firme din regiune reduc orele de muncă sau fac concedieri.

Secretarul de stat Peter Kyle a declarat că atacul cibernetic „nu reprezintă doar un asalt la adresa unei mărci britanice de prestigiu, ci şi la adresa sectorului auto al ţării. Aceste garanţii de împrumut vor ajuta la susţinerea lanţului de aprovizionare şi vor proteja locurile de muncă”

Fabricile JLR din Marea Britanie au aproximativ 30.000 de angajaţi, în timp ce alte aproximativ 100.000 de persoane lucrează pentru firmele din lanţul de aprovizionare. Unele din aceste companii furnizează componente exclusiv pentru JLR, în timp ce altele vând componente şi către alţi producători auto.

Împrumutul va fi finanţat de mediul privat şi garantat de agenţia de credit britanică UK Export Finance.