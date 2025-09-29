G4Media.ro
Shaun Murphy, campion mondial în snooker în anul 2005.
Shaun Murphy / Sursa Shaun Murphy / Sursa foto: Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

Shaun Murphy, marele campion al British Open de snooker: Premiul primit din partea organizatorilor

Sportz29 Sep • 205 vizualizări 0 comentarii

Shaun Murphy este noul campion al British Open la snooker, titlul cucerit după o victorie cu 10-7 în finala cu Anthony McGill.

Locul 12 mondial, Shaun a fost condus în prima parte a finalei, Anthony (locul 57 mondial) fiind cel care a dictat ritmul (scoțianul a condus cu 2-0, 3-1, 4-2, 6-5 și 7-6).

Finalul duelului a fost însă unul în care Murphy a avut claritate în execuții, a fost inspirat și nu i-a mai dat prea multe speranțe rivalului său.

Victoria a venit cu 10-7, iar Shaun a plecat acasă cu premiul cel mare în valoare de £100.000.

De cealaltă parte, McGill a primit un cec în valoare de £45.000.

Shaun Murphy a reușit break-uri de 132, 112, 101, 78, 78, 76 și 72 de puncte, în timp ce McGill a bifat unele de 109, 81, 78, 77 și 73 de puncte.

British Open 2025 a avut loc în perioada 22-28 septembrie, la The Centaur din Cheltenham, și a avut premii totale în valoare de £502.000.

