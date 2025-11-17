Trafic deviat pe drumul Constanța – Tulcea, în apropierea oraşului Babadag / Încep lucrările la modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată

Circulaţia autovehiculelor pe drumul european 87, în apropiere de oraşul tulcean Babadag, va fi deviată începând de luni, astfel încât şoferii care vor să străbată distanţa dintre Tulcea şi Constanţa vor fi obligaţi să facă un ocol de mai mulţi kilometri pentru a ajunge la destinaţie, transmite Agerpres.

Devierea traficului autovehiculelor este necesară în contextul în care încep lucrările de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferată Tulcea – Constanţa, linia feroviară intersectând drumul european 87.

„Trecerea la nivel este în prezent echipată cu o instalaţie de semnalizare automată a apropierii trenurilor (SAT), fără bariere şi amenajată cu dale de beton care prezintă defecţiuni structurale. Starea tehnică actuală afectează atât traficul rutier crescut, prin creşterea timpilor de aşteptare, cât şi traficul feroviar, prin necesitatea frecventelor intervenţii de întreţinere”, a precizat, pe o reţea socială, Căi Ferate Constanţa.

Proiectul de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferată prevede inclusiv lucrări la liniile de cale ferată şi la sistemul de drenaj al apelor, obiectivele proiectului fiind fluidizarea circulaţiei rutiere şi feroviare, creşterea siguranţei pentru participanţii la trafic, reducerea costurilor de întreţinere şi a timpilor de aşteptare, precum şi crearea condiţiilor pentru o exploatare eficientă şi sigură a infrastructurii feroviare.

Lucrările care încep luni se vor încheia pe data de 5 decembrie, astfel încât în următoarea perioadă traficul între Tulcea şi Constanţa va fi deviat pentru toate categoriile de autovehicule pe ruta alternativă Zebil – Sarichioi – Enisala – Babadag.

„Circulaţia riveranilor şi a vehiculelor cu regim de prioritate va fi permisă conform semnalizării rutiere temporare şi reglementărilor legale în vigoare. Lucrările sunt efectuate în pauze de circulaţie feroviară, sub coordonarea SRCF Constanţa, cu respectarea normelor de siguranţă şi protecţie a mediului. Proiectul se înscrie în programul naţional de modernizare a infrastructurii feroviare şi contribuie la creşterea siguranţei şi eficienţei transportului în Dobrogea”, se specifică în anunţul Căi Ferate Constanţa.