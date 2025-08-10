Trafic deviat pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în care o persoană a fost rănită
Traficul rutier este deviat, duminică, de pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în urma căruia o persoană a fost rănită, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că traficul a fost deviat de pe Autostrada A2 sensul Constanţa – Bucureşti, între kilometrii 143 şi105 (Feteşti – Drajna) către DN 3A, pentru cercetarea împrejurărilor producerii unui accident la kilometrul 142, în zona localităţii Feteşti, judeţul Ialomiţa.
O persoană necesită îngrijiri medicale după ce autoturismul în care se afla s-a ciocnit cu un ansamblu rutier.
Potrivit sursei citate, se estimează reluarea circulaţiei pe Autostrada A2 după ora 13.00.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Trafic aglomerat pe ambele sensuri de mers ale autostrăzilor A2 şi A4 / Poliţiştii recomandă prudenţă la volan
Circulație pe un singur sens pe A2, după ce traficul a fost blocat / Trei persoane rănite în urma unui accident
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.