Trafic deviat pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în care o persoană a fost rănită

Traficul rutier este deviat, duminică, de pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în urma căruia o persoană a fost rănită, transmite News.ro.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că traficul a fost deviat de pe Autostrada A2 sensul Constanţa – Bucureşti, între kilometrii 143 şi105 (Feteşti – Drajna) către DN 3A, pentru cercetarea împrejurărilor producerii unui accident la kilometrul 142, în zona localităţii Feteşti, judeţul Ialomiţa.

O persoană necesită îngrijiri medicale după ce autoturismul în care se afla s-a ciocnit cu un ansamblu rutier.

Potrivit sursei citate, se estimează reluarea circulaţiei pe Autostrada A2 după ora 13.00.