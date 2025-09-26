Moşteanu: Va trebui să realizăm soluţii specifice pentru combaterea dronelor navale şi protejarea infrastructurilor strategice

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a participat, vineri, prin videoconferinţă, la reuniunea organizată de comisarul european pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, dedicată discuţiilor privind consolidarea securităţii şi apărării Flancului Estic al Uniunii Europene, transmite Agerpres.

Potrivit MApN, la reuniune au luat parte reprezentanţi ai statelor membre aflate la graniţa războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei – Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia şi România, precum şi Slovacia şi Ungaria. De asemenea, au participat Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politică de securitate, Kaja Kallas, şi reprezentanţi ai Preşedinţiei daneze a Consiliului UE. NATO a fost prezentă în calitate de observator, iar ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, a avut o contribuţie în cadrul discuţiilor.

Discuţia a fost despre iniţiativa „Eastern Flank Watch”, anunţată recent de Ursula von der Leyen, care include un proiect esenţial: „Drone Wall” – o reţea de tehnologii moderne capabilă să detecteze şi să neutralizeze drone şi alte mijloace aeriene ostile, a precizat ministrul Ionuţ Moşteanu, într-o postare pe Facebook.

”Am subliniat trei lucruri: trebuie să materializăm această iniţiativă cât mai rapid şi România va fi un partener implicat 100%; experienţa Ucrainei, aflată în prima linie împotriva agresiunii ruse, este vitală şi trebuie valorificată pentru a construi soluţii eficiente; Marea Neagră este o zonă cu provocări specifice şi va trebui să realizăm soluţii specifice pentru combaterea dronelor navale şi protejarea infrastructurilor strategice”, a subliniat ministrul.

El a arătat că România este direct vizată de intimidările Rusiei şi are nevoie de aceste iniţiative pentru protecţia propriilor cetăţeni şi pentru securitatea întregului Flanc Estic.

”În paralel, coordonarea cu NATO rămâne fundamentală. Astfel de proiecte înseamnă descurajarea oricărei încercări de destabilizare în regiunea noastră şi garantarea faptului că Europa rămâne în siguranţă”, a transmis Moşteanu.