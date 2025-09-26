G4Media.ro
Ţările de Jos returnează Indoneziei o importantă colecţie de fosile, inclusiv „Omul…

Fosile-Homo-erectu
Ţările de Jos returnează Indoneziei o importantă colecţie de fosile, inclusiv „Omul de Java”

26 Sep

Autorităţile din Ţările de Jos au anunţat că vor restitui Indoneziei o importantă colecţie de fosile, acceptând astfel solicitarea acestei ţări – o fostă colonie olandeză – de a recupera artefacte istorice, inclusiv oasele „Omului de Java” (Pitecantrop), primele fosile cunoscute ale speciei Homo erectus, din care se crede că au evoluat oamenii moderni, informează Reuters.

„La cererea Indoneziei, Ţările de Jos transferă peste 28.000 de fosile din colecţia Dubois … Această colecţie este o resursă importantă pentru cercetarea evoluţiei umane”, a transmis vineri Guvernul olandez într-un comunicat.

Executivul din Ţările de Jos a adăugat că a luat această decizie în urma recomandării formulate de Comitetul Independent pentru Colecţii Coloniale şi că ministrul olandez al Culturii, Gouke Moes, i-a înmânat omologului său indonezian, Fadli Zon, o scrisoare în care a anunţat această măsură.

Eugene Dubois a fost un paleoantropolog şi geolog olandez. Şi-a câştigat faima mondială pentru descoperirea sa din anul 1891, pe insula indoneziană Java, a rămăşiţelor a ceea ce el a denumit atunci Pithecanthropus erectus – redenumit ulterior Homo erectus – şi cunoscut totodată sub numele de „Omul de Java”, transmite Agerpres.

În comunicatul său de presă, Guvernul olandez a afirmat că, potrivit concluziilor Comitetului Independent pentru Colecţii Coloniale, colecţia Dubois – aflată în prezent în oraşul universitar Leiden – nu a devenit niciodată proprietatea Ţărilor de Jos.

„În plus, Comitetul consideră că circumstanţele în care au fost obţinute fosilele fac plauzibilă ipoteza potrivit căreia acestea au fost luate împotriva voinţei populaţiei şi că populaţia a fost nedreptăţită prin acest lucru”, se afirmă în acelaşi comunicat.

Este pentru a şasea oară când Ţările de Jos restituie artefacte pe baza recomandărilor comitetului respectiv.

Muzeele occidentale s-au opus în mod tradiţional apelurilor de restituire a obiectelor către ţările lor de origine, argumentând adeseori că aceste state nu dispun de resursele necesare pentru îngrijirea exponatelor.

Însă, în ultimii ani, multe ţări au început să returneze artefactele jefuite sau sustrase în perioada colonială către ţările de origine. În 2022, Germania şi Muzeul Horniman din Londra au restituit Nigeriei sculpturile cunoscute sub numele de Bronzurile din Benin.

În urmă cu doi ani, statul olandez a repatriat peste 200 de artefacte către Indonezia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

