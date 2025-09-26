Poliţia sârbă a arestat suspecţi acuzaţi de instruirea de protestatari moldoveni şi români în tactici de luptă

Poliţia sârbă a arestat vineri două persoane acuzate că au organizat sesiuni de instruire pentru protestatari privind tacticile de confruntare cu poliţia înaintea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, relatează AFP, transmite Agerpres.

Identificate doar după iniţiale şi date de naştere, cele două persoane arestate sunt acuzate că au organizat şi finanţat sesiunile de instruire în apropierea oraşului Loznica din vestul Serbiei, conform poliţiei.

Sesiunile de instruire ar fi avut loc între 16 iulie şi 12 septembrie şi au fost frecventate de 150 până la 170 de moldoveni şi români, a anunţat poliţia într-un comunicat.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat Rusia că plăteşte „sute de oameni” pentru a destabiliza Republica Moldova înaintea alegerilor.

Luni, autorităţile moldovene au raportat arestarea a 74 de persoane implicate într-un program de instruire a protestatarilor moldoveni în Serbia.

„Peste 100 de moldoveni au fost instruiţi în Serbia de instructori ruşi în tactici violente împotriva poliţiei şi în utilizarea armelor de foc”, a scris luni, pe X, consilierul prezidenţial pentru securitate naţională din R. Moldova, Stanislav Secrieru.

Situată între Ucraina, invadată de Rusia, şi România, membră a Uniunii Europene, Republica Moldova a denunţat în repetate rânduri interferenţa Rusiei în perioada premergătoare alegerilor.

Serbia, candidată la aderarea la UE, menţine legături strânse cu Kremlinul şi a refuzat să impună sancţiuni Rusiei după invazia din Ucraina.

În timpul percheziţiilor efectuate în apartamentele suspecţilor, poliţia a confiscat laptopuri, telefoane şi un dispozitiv de detectare a frecvenţelor radio. Un suspect deţinea un pistol.

Se aşteaptă ca suspecţii să fie acuzaţi de organizarea şi participarea la un conflict armat într-o ţară străină.