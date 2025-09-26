VIDEO Adolescenții și tehnologia: cum isi trăiesc poveștile în era digitală/ Scriitoarea Adina Rosetti: „Totul este foarte dinamic, poveștile sunt din ce în ce mai scurte, iar publicul este din ce în ce mai nerăbdător

Postările și videoclipurile pe rețelele sociale au devenit principalul mod în care adolescenții comunică, împărtășesc experiențe și își spun poveștile. FestivalYA este un eveniment organizat de Cărturești, dedicat adolescenților și a debutat pe 22 septembrie cu atelierul „Ultima provocare: drumul adolescenței”, în cadrul căruia psihologul Diana Vijulie și scriitoarea Adina Rosetti au discutat despre impactul tehnologiei asupra adolescenței și modul în care tinerii își trăiesc poveștile digitale. Festivalul, ajuns la a șasea ediție și desfășurat între 22 și 28 septembrie, aduce autori și artiști care discută cu participanții despre literatură, creație și exprimarea personală în mediul digital.

Într-un interviu acordat ENTR, Adina Rosetti a explicat dinamica poveștilor în mediul digital: „Totul este foarte dinamic, poveștile sunt din ce în ce mai scurte, iar publicul este din ce în ce mai nerăbdător. Ca scriitor, e o provocare să găsești un limbaj care să ajungă la public și să-i înveți răbdarea de a asculta o poveste.”

Adina Rosetti a subliniat și paradoxul rețelelor sociale: libertatea de exprimare vine împreună cu presiunea de a fi comparat. „Pe de-o parte, ne simțim mai liberi să ne exprimăm, aveți toată planeta la un singur click distanță. Pe de altă parte, vine cu foarte multă nevoie de validare și cu presiune. Și adulții simt la fel, doar că de la voi ne așteptăm să găsiți echilibrul mai repede, de la vârste fragede.”

Tehnologia poate fi însă o resursă utilă dacă este folosită corect: „Inteligența artificială poate aduce foarte multă informație, rapid și divers. Riscul apare când îi cerem să ne înlocuiască procesul de gândire. Dacă o folosești pentru a-ți dezvolta mintea, e fantastic; dacă o lași să gândească în locul tău, pierzi ceva esențial.”

Mesajul pentru tineri a fost clar: „Fiți cât mai diverși, încercați lucruri noi și aveți încredere în voi.”

FestivalYA Cărturești le ofera adolescenților și tuturor participanților un spațiu de dialog direct cu autorii și de reflecție asupra modului în care tehnologia le modelează identitatea și poveștile. Între libertatea de a-și spune povestea și presiunea de a se încadra în trenduri, adolescenții au învățat să navigheze între ecrane și viața reală, construindu-și propria voce în era digitală.