O femeie de 52 de ani din Alba, victimă a unei fraude de tip phishing / Prejudiciul de 53.000 lei a fost recuperat

O femeie de 52 de ani din Alba Iulia a fost victima unei fraude informatice, în urma căreia i-au fost sustraşi 53.200 de lei din contul bancar, printr-un atac de tip phishing, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IJP) Alba, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, femeia ar fi primit un SMS din partea unei bănci şi ar fi fost direcţionată către o pagină falsă, pentru a introduce datele de identificare solicitate. Astfel, infractorii ar fi obţinut acces la aplicaţia financiară instalată pe telefonul ei, putând efectua trasferul de bani.

„În cursul zilei de 22 septembrie 2025, persoane necunoscute i-au transmis femeii un SMS din partea unei bănci, fiind direcţionată către o pagină de phishing, unde femeia a introdus datele de identificare solicitate. Acţiunea femeii le-a permis autorilor să efectueze operaţiuni financiare în mod fraudulos, întrucât au obţinut controlul asupra aplicaţiei financiare de pe telefonul femeii. Ulterior, au transferat, fără autorizarea acesteia, suma de 53.200 de lei, într-un cont bancar necunoscut de persoana vătămată”, precizează reprezentanţii IJP Alba.

Femeia a sesizat Poliţia, iar în urma colaborării cu banca, suma a fost recuperată şi restituită victimei.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Alba sub aspectul comiterii infracţiunilor de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, înşelăciune şi acces ilegal la un sistem informatic.

Poliţia atrage atenţia cetăţenilor să nu furnizeze date personale prin SMS sau e-mail şi să nu acceseze linkuri suspecte, subliniind că băncile nu solicită astfel de informaţii prin mesaje electronice.