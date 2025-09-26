Medici Fără Frontiere îşi suspendă activităţile în oraşul Gaza din cauza ofensivei israeliene

ONG-ul Medici Fără Frontiere (MSF) a anunţat vineri că este „constrâns să îşi suspende” activităţile în oraşul Gaza din cauza intensificării ofensivei israeliene în teritoriul palestinian, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Nu am avut de ales decât să ne suspendăm activităţile, deoarece clinicile noastre sunt înconjurate de forţele israeliene. Acesta era ultimul lucru pe care ni-l doream, deoarece nevoile din Gaza sunt enorme”, a explicat Jacob Granger, coordonator de urgenţă al MSF în Gaza, se arată într-un comunicat.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor teroriste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până joi la prânz, au murit 65.502 de persoane şi alte 167.376 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.