Cea mai veche furnică din lume, conservată într-un bloc de calcar din Brazilia, a trăit acum 113 milioane de ani

Oamenii de știință au identificat rămășițele fosilizate ale celei mai vechi furnici cunoscute – o insectă înaripată cu fălci amenințătoare, asemănătoare unor seceri, care a trăit acum aproximativ 113 milioane de ani, în epoca dinozaurilor, și care a fost conservată într-un bloc de calcar descoperit în nord-estul Braziliei, potrivit Reuters.

Specia, numită Vulcanidris cratensis, face parte dintr-o linie evolutivă numită „furnicile infernului” – denumite astfel datorită fălcilor lor cu aspect demonic – care au prosperat într-o arie geografică vastă în perioada Cretacicului, dar care nu au lăsat descendenți în prezent. O altă furnică infernală din Cretacic, descoperită anterior, a fost numită Haidomyrmex, în onoarea lui Hades, zeul grec al lumii subterane.

Vulcanidris era o furnică de dimensiuni medii, de aproximativ un centimetru și jumătate (1,35 cm) lungime, cu fălci extrem de specializate, care îi permiteau să țină sau să înfigă prada. Asemenea unor furnici din zilele noastre, avea aripi și se pare că era un zburător abil. De asemenea, avea un ac bine dezvoltat, similar unei viespi.

„Hell” Ant Found in Brazil, 113 Million Years Old

A fossilized ant, 113 million years old, has been discovered in Brazil, making it the oldest known specimen of its kind, according to CNN.

The prehistoric ant lived among dinosaurs—thousands of years before previously discovered… pic.twitter.com/Nje8LU2QSY

