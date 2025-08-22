Un mecanic de pe nava de asalt amfibie USS Essex, găsit vinovat de un juriu din California de spionaj în favoarea Chinei / A vândut secrete militare pentru 12.000 de dolari

Un marinar din cadrul Marinei americane (US Navy), Jinchao Wei, a fost găsit vinovat de spionaj, după ce a vândut secrete militare Chinei cu 12.000 de dolari, anunţă Departamentul american al Justiţiei, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Jinchao Wei a fost găsit vinovat de un juriu federal, miercuri, în California, în urma unui proces de cinci zile, a anunţat joi, într-un comunicat departamentul.

Jinchao Wei, un mecanic pe nava de asalt amfibie USS Essex, şi alt marinar, Wenheng Zhao, au fost arestaţi în august 2023 şi au fost acuzaţi de spionaj în contul Chinei.

Zhao a fost condamnat în 2024 la 27 de ani de închisoare după ce a pledat vinovat.

Wei a preferat un proces şi a fost găsit vinovat de complot în vederea comiterii unui act de spionaj şi alte capete de acuzare.

Pedeapsa sa urmează să fie stabilită la 1 decembrie.

El a trimis unui ofiţer al serviciilor chineze de informaţii fotografii şi înregistrări video cu nave ale Marinei americane, informaţii despre mişcări de nave, manuale tehnice şi capacităţi de armament şi a fost plătit cu 12,000 de dolari, potrivit lui Roman Rozhavsky, de la divizia de contraspionaj a poliţiei federale (FBI).

Zhao, care muncea într-o bază navală la nord de Los Angeles, a primit 15.000 de dolari în schimbul unor informaţii detaliate despre un exerciţiu de mare amploare al Marinei americane în regiunea Asia-Pacific şi schemelor electrice şi planurile unui sistem radar instalat într-o bază pe Insula Okinawa, în Japonia.