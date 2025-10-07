California interzice difuzarea reclamelor prea zgomotoase la televizor

California a interzis luni difuzarea la televizor a reclamelor prea zgomotoase printr-o nouă lege care impune ca spoturile publicitare să aibă un volum redus, informează AFP.

Telespectatorii din Statele Unite se plâng de mult timp că reclamele difuzate la televizor pot fi mult mai zgomotoase decât restul conţinuturilor, transmite Agerpres.

Acest lucru provoacă frecvent situaţii neconcordante: tonul liniştit al unui documentar cu animale poate fi întrerupt brutal de un actor care laudă cu o voce răsunătoare meritele unui nou medicament împotriva balonării.

Noua lege stipulează că reclamele nu pot fi mai zgomotoase decât conţinutul pe care îl întrerup.

”Am ascultat doleanţele californienilor şi este clar că aceştia nu doresc reclame la un volum mai mare decât cel al programului pe care îl urmăreau anterior”, a declarat guvernatorul Gavin Newsom, după ce a semnat noua lege.

Legea vizează atât canalele de televiziune clasice şi prin cablu, cât şi platformele de streaming.