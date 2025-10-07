Documente furate de hackeri arată că Rusia îi antrenează pe parașutiștii chinezi să atace Taiwanul

În spatele manevrelor Chinei din jurul Taiwanului se întrevede mâna lui Vladimir Putin, arată o investigație Corriere Della Sera citată de Rador. Armata rusă le oferă prietenilor săi chinezi echipament și consultanță pentru o posibilă operațiune aeriană care vizează „decapitarea” comandamentului insulei democratice printr-o lovitură fulgerătoare.

Potrivit documentelor scurse de la Moscova de către un grup de hackeri cunoscut sub numele de „Black Moon” și transmise Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI) din Londra, rușii antrenează și echipează un batalion de parașutiști chinezi.

Dosarul de 800 de pagini include imagini cu vehicule de luptă blindate ușoare, transportabile de aeronave; tunuri antitanc autopropulsate; vehicule de asalt amfibii; și parașute mari, specializate.

Schiţele acordului dintre Moscova și Beijing, dezvăluit de „hacktiviști”, descriu un „ciclu cuprinzător de antrenament” organizat de ruși pentru parașutiștii chinezi, care ar fi început în 2024.

Planurile dezvăluite prevăd utilizarea unor aeronave mari de transport, echipate cu sisteme de desfășurare rapidă pentru vehicule blindate, o misiune delicată pentru care consilierii ruși îi antrenează pe omologii chinezi.

Transportoarele blindate și tunurile autopropulsate ar oferi sprijinul terestru necesar parașutiștilor, a căror misiune ar fi să surprindă guvernul taiwanez și comando-urile cu un atac efectuat în zorii zilei.

Pentru a realiza o astfel de acțiune, ar fi esențială preluarea controlului aeroportului din Taipei printr-o lovitură de stat a forțelor speciale. Alte ținte încercuite cu roșu în zona capitalei taiwaneze includ stadioane și terenuri de sport mari care ar fi folosite drept capete de pod.

Potrivit analiștilor RUSI, cel mai important aspect al colaborării este partajarea de către Rusia a sistemelor sale de comandă și control pentru operațiuni complexe pe câmpul de luptă, care au fost testate în timpul războiului din Ucraina.

În realitate, armata rusă a suferit un eșec serios și neașteptat când, în februarie 2022, a lansat un atac aerian în apropierea aeroportului din Kiev, sperând să surprindă apărarea ucraineană și să răstoarne guvernul lui Zelenski în câteva ore. Contingentul debarcat de ruși a fost atacat de artileria ucraineană și a fost forțat să se retragă cu pierderi mari.

Lucrurile au mers bine în 2014 în Crimeea, când parașutiști ruși s-au infiltrat în zona Sevastopolului, preluând controlul unui aeroport folosit pentru debarcarea întăririlor.

Generalii și soldații chinezi nu au experiență sub focul inamic, așa că orice lecții învățate de la veteranii unui conflict sângeros despre operațiunile de infiltrare din spatele liniilor sunt neprețuite.

Oleksandr Danylyuk și Jack Watling, autorii raportului Royal United Services Institute, scriu că Kremlinul vede în invazia chineză a Taiwanului o oportunitate de a oferi unei Chine izolate de lume materii prime critice și capacitate industrială militară.

O modalitate de a reechilibra relația dintre cele două superputeri, care în prezent vede Rusia lui Putin retrogradată la rolul de partener minor al Chinei.

Traducerea Rador: Cătălina Păunel