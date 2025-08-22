Pești morți pe un râu din Sibiu / Beton de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Făgăraș a ajuns în apă / ”A fost rezultatul unui incident în construcții”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Din cauza unor manevre greșite, cantități de beton de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Făgăraș au ajuns în râul Avrig, ceea ce a determinat o undă de poluare care a dus la moartea peștilor, anunță Turnul Sfatului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Numeroși pești morți au putut fi zăriți în cursul zilei de ieri pe cursul râului Avrig, în zona orașului cu același nume.

Conform celor descoperite de autorități pe teren, unda de poluare a fost generată de betonul scurs din greșeală dintr-un utilaj al turcilor de la Makyol, care lucrează la șantierul autostrăzii Sibiu – Făgăraș.

Betonul conține aditivi care modifică ph-ul apei, fapt care a afectat mortal mai multe specii de pești. Conform informațiilor colectate, unda de poluare a apucat să se propage înainte ca reprezentanții constructorului turc să apuce să scoată din apă betonul revărsat.

Reprezentanții Apelor Române susțin că unda de poluare a trecut. „A fost rezultatul unui incident în construcții, ca să îl numesc așa. Noi am luat probe de apă, probe care sunt în lucru în prezent. Dar, din cele constatate în urma inspecției pe teren, unda de poluare a trecut”, spune Sebastian Forir, inginer șef în cadrul Serviciului de Gospodărire a Apelor Sibiu