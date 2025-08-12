Fosila unui mic mamifer marsupial din perioada dinozaurilor, descoperită în Chile

Cercetătorii au descoperit în Patagonia fosila unui mamifer de mici dimensiuni, de mărimea unui şoarece, care era anterior necunoscut comunităţii paleontologice şi care a trăit alături de dinozauri, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Descoperirea a fost anunţată săptămâna trecută într-un articol publicat în revista ştiinţifică britanică „Proceedings of the Royal Society B”.

Yeutherium pressor cântărea între 30 şi 40 de grame şi a trăit în cretacicul târziu, în urmă cu aproximativ 74 de milioane de ani.

Este cel mai mic mamifer identificat vreodată în această regiune sud-americană.

Fosila include o „mică bucată de maxilar cu un molar şi coroana şi rădăcina altor doi molari”, a declarat pentru AFP Hans Puschel, şeful echipei de oameni de ştiinţă de la Universitatea din Chile şi de la Centrul de Cercetare Millennium Nucleus din Chile.

Cercetătorii au făcut această descoperire în valea Rio de las Chinas, un curs de apă din regiunea Magallanes din sudul Chilei, la aproximativ 3.000 de kilometri sud de Santiago de Chile.

Conform oamenilor de ştiinţă, Yeutherium pressor era un mamifer care depunea ouă – la fel ca ornitorincii de astăzi – şi care îşi purta puii într-un marsupiu, precum cangurii sau oposumii.

Forma dinţilor sugerează că alimentaţia sa consta din alimente vegetale relativ tari.

La fel ca dinozaurii care au trăit în aceeaşi perioadă, acest mic mamifer a dispărut la sfârşitul cretacicului, în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani.