Recuperare medicală intensivă de 15 zile în spitalul cu cele mai bune rezultate dovedite

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov, recunoscut pentru cele mai bune rezultate dovedite, anunță o ofertă limitată la recuperarea intensivă de 15 zile.

În această perioadă, Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” a redus prețurile cu aproape 30%, oferind servicii gratuite premium în toate pachetele de recuperare medicală intensivă, de 7, 10, respectiv 15 zile.

PACHETUL de 15 zile – include DOUĂ ZILE GRATUITE de spitalizare și SERVICII PREMIUM

👉 3750 lei discount față de prețul de listă (700 lei/zi față de 950 lei/zi)

👉 + GRATUIT 2 zile suplimentare de recuperare medicală, în valoare de 1900 lei

👉 + GRATUIT servicii PREMIUM în valoare de 150 lei/zi

Servicii incluse în pachet:

✅Cazare premium în 𝐬𝐚𝐥𝐨𝐧 𝐜𝐮 𝐝𝐨𝐮ă 𝐩𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢, condiții hoteliere;

✅Îngrijire medicală 24/7, cu echipă de specialiști mereu alături de pacient;

✅14 ședințe de kinetoterapie, adaptate nevoilor pacientului (1 ședință pe zi);

✅14 ședințe de fizioterapie – Tecar, curenți, Shockwave (1 ședință pe zi);

✅Terapie cu aparatură de ultimă generație – inclusiv orteza Bioness pentru redobândirea funcțiilor mâinii (esențială în recuperarea post-AVC);

✅14 ședințe de masaj (1 ședință pe zi);

✅2 ședințe de logopedie sau consiliere psihologică (1 ședință pe săptămână);

✅3 mese pe zi, cu hrană proaspătă, pregătită în bucătăria spitalului, la standarde superioare.

* Nu sunt incluse analizele medicale realizate la internare, medicația și materialele sanitare

BONUS 1

✅ GRATUIT 2 zile de recuperare medicală în valoare de 1900 lei

BONUS 2

✅ GRATUIT 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐔𝐌 incluse în pachet:

👉 Medic de caz alocat și linie telefonică directă pentru aparținători;

👉 Kinetoterapeut/Fizioterapeut dedicat pentru pacient;

👉 Linie de gardă cu medic specialist și asistentă personală permanentă;

👉 Comunicăm periodic stadiul evoluției pacientului la telefon sau prin Whatsapp;

👉 Pentru apartinători trimitem clipuri scurte din procesul de recuperare;

Valoare servicii: 2250 lei oferite GRATUIT (incluse în pachetul de recuperare).

15 zile de recuperare medicală intensivă cu toate procedurile de recuperare medicală incluse, asistență medicală, consiliere psihologică, administrarea medicației și linie de gardă 24/7 incluse în preț:

10500 𝐑𝐎𝐍 (în loc de 14250 RON), adică 700 lei/zi în loc de 950 lei/zi + 2 zile de recuperare medicală GRATUIT (în valoare de 1900 lei) + GRATUIT pachetul PREMIUM în valoare de 2250 lei.

* Serviciile medicale NU sunt decontate prin CNAS

Date de contact: 0724.021.090 | 0724.338.881

[email protected]

Str Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov

https://spitalulsfantulsava.ro/oferte-recuperare-medicala/