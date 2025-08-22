Elena Tudose, doctor în economie, cu specializare în management public, este noul secretar de stat pe fonduri europene, schimbări climatice şi ape la Ministerul Mediului

Elena Tudose a fost numită în funcţia de secretar de stat pe fonduri europene, schimbări climatice şi ape la Ministerul Mediului, a anunţat, vineri, într-o postare pe pagina sa de socializare, ministra de resort, Diana Buzoianu.

„Mărim echipa la Ministerul Mediului cu oameni profesionişti şi determinaţi să ducem la final proiecte aşteptate de români de ani de zile. Elena Tudose va fi secretarul de stat pe fonduri europene, schimbări climatice şi ape”, a scris Buzoianu.

Potrivit sursei citate, Elena Tudose este doctor în economie, cu specializare în management public şi face politici publice de peste 20 de ani, atât ca teoretician la catedră, cât şi ca practician.

Aceasta a condus un think tank, a predat studenţilor şi masteranzilor politici publice, a colaborat cu organizaţii internaţionale de prestigiu, de la Banca Mondială la UNICEF, în proiecte care au adus schimbări reale în administraţie, finanţe publice şi mediu, susţine sursa citată.

În ultimii ani, Tudose a fost secretar de stat, responsabil de coordonarea programării exerciţiului financiar 2021-2027, apoi city manager în Sectorul 2 şi la Corbeanca, unde a implementat de la zero proiecte de infrastructură verde, ecologizare a lacurilor şi neutralitate climatică.