Prognostic rezervat în cazul copilului de nouă ani scos inconştient dintr-o piscină…

Prognostic rezervat în cazul copilului de nouă ani scos inconştient dintr-o piscină din oraşul Potcoava (judeţul Olt) / Minorul era în stop cardio-respirator, dar a răspuns manevrelor de resuscitare/ În prezent e la Terapie Intensivă, inconştient şi ventilat mecanic

Prognosticul medicilor este rezervat în cazul copilului de nouă ani scos inconştient dintr-o piscină din oraşul Potcoava (judeţul Olt). El era în stop cardio-respirator, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. În prezent, este internat la ATI, inconştient, intubat şi ventilat mecanic, transmite News.ro.

”Copilul a fost adus, la spitalul nostru, în cursul zilei precedente, prin transfer de la SJU Slatina, cu stop cardiorespirator resuscitat, înecat, cu stare generală extrem de gravă, instabil respirator si hemodinamic”, anunţă reprezentanţii UPU Craiova.

El a fost internat în clinica ATI pentru pediatrie.

”Este inconştient, total areactiv, intubat orotraheal şi ventilat mecanic, cu suport vasopresor, cu monitorizarea permanentă a funcţiilor vitale, primeşte tratament complex de reanimare. Are un prognostic rezervat”, au mai transmis reprezentanţii unităţii sanitare.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi, în oraşul Potcoava, pentru salvarea unui copil în vârstă de nouă ani, scos dintr-o piscină în stare de inconştienţă.

La caz s-au deplasat echipajul SMURD Scorniceşti şi două echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, dintre care unul cu medic.

”Minorul a fost găsit în stop cardio-respirator, în curs de resuscitare de către persoanele aflate în zonă. Manevrele de resuscitare au fost continuate de personalul medical pentru aproximativ o oră, în urma acestora pacientul prezentând activitate cardiacă”, au afirmat pompierii.

Copilul a fost transportat la UPU Slatina, în stare de inconştienţă, ulterior fiind transferat la UPU Craiova pentru continuarea îngrijirilor de specialitate.


