Partidul „Moldova Mare” condus de Victoria Furtună, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, exclus de Comisia Electorală Centrală din alegerile parlamentare de duminică

Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea acestei formațiuni politice la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a anunțat vineri seară Comisia într-un comunicat de presă.

Partidul „Moldova Mare” este condus de Victoria Furtună, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor.

Decizia Comisiei a fost luată urmare a examinării sesizărilor depuse de către: Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția de Poliție a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliție Bălți, Centrul Național Anticorupție, precum și a informației prezentate de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

„Motivele invocate țin de folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea mijloacelor financiare din străinătate, oferirea alegătorilor banilor, bunurilor, prestarea serviciilor sau acordarea de foloase în scopul determinării alegătorului să își exercite drepturile electorale, participarea în cadrul unui bloc electoral camuflat cu reprezentanții partidelor politice ale căror activitate a fost limitată urmare a recunoașterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituțional”, se arată în comunicat

Hotărârea Comisiei și copia dosarului administrativ vor fi expediate Ministerului Justiției. Instituția va fi sesizată în vederea examinării aplicabilității prevederilor din Legea privind partidele politice în privința Partidului Politic „Moldova Mare” ce se referă la restricțiile și limitarea activității partidelor politice.

Polițiștii din Iași au verificat marți, 23 septembrie, 23 de locații din județ și au legitimat 30 de persoane, printre persoanele vizate numârându-se și Victoria Furtună, fostă candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor şi artizan al curentului filorus din țara vecină, au precizat pentru G4Media surse apropiate anchetei.

