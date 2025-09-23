VIDEO SURSE Zeci de percheziții în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova / Este vizată și Victoria Furtună, fostă procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor / Și-ar fi declarat domiciliul într-un imobil deținut de membri ai clanului Cordunenilor

Polițiștii din Iași au verificat marți, 23 septembrie, 23 de locații din județ și au legitimat 30 de persoane, printre persoanele vizate numârându-se și Victoria Furtună, fostă candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor şi artizan al curentului filorus din țara vecină, au precizat pentru G4Media surse apropiate anchetei.

Aceasta a apelat la exponenți ai lumii interlope din zona Moldovei pentru stabilirea fictivă a domiciliului în România.

Victoria Furtună și-a declarat domiciliul la o locație din municipiul Iași, deținută de soții Mirela şi Vasile Bogdan, membri ai clanului Cordunenilor, potrivit surselor G4Media.

Imobilul a fost folosit de aceştia pentru obținerea de venituri substanțiale, punându-l, contra-cost, la dispoziția a peste 10.000 de cetățeni moldoveni, care şi-au declarat fictiv domiciliul aici pentru a obține documente de identitate româneşti.

Vasile Bogdan a fost condamndat în repetate rânduri, în trecut pentru diferite infracțiuni.

Membrii clanului Corduneanu au participat la toate protestele organizate pentru susținerea lui Călin Georgescu, apropiat de interesele Federației Ruse.

23 de locații din județul Iași au fost verificate

Pe 23 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au acționat pe raza județului Iași, în scopul asigurării respectării legalității în domeniul stabilirii în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova și Ucraina, dar și din Federația Rusă și alte state, la locațiile de interes.

În cadrul acțiunii, au fost verificate 23 de locații și legitimate 30 de persoane.

„Legislația privind domiciliul și reședința a fost supusă în ultima perioadă mai multor modificări și completări, care au urmărit atât un proces de adaptare în acord cu principiile debirocratizării și simplificării administrative, cât și diminuarea unor fenomene care s-au dezvoltat și au creat efecte în societate”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

Cele mai recente modificări vizează:

-Situația persoanelor care nu mai locuiesc efectiv la adresa de domiciliu sau reședință (H.G. nr. 295 din 10.03.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor O.U.G. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români).

-Eliminarea posibilității înscrierii în actul de identitate, a unei adrese de domiciliu la care figurează mai mult de 10 persoane în RNEP (Legea nr. 162 din 31.05.2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români).

Astfel, polițiștii au efectuat verificări în baza informațiilor puse la dispoziție de către structurile de evidență a persoanelor în 23 de locații din municipiul Iași, cât și din județul Iași, context în care au fost analizate și circumstanțele în care a fost realizată luarea în spațiu.

Totodată, scopul acțiunii a fost asigurarea respectării legalității în domeniul stabilirii în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova și Ucraina, dar și din Federația Rusă și alte state, din punct de vedere polițienesc, au mai adăugat reprezentanții IPJ Iași.