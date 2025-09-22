Ministrul Ionuț Moșteanu, despre doborârea dronelor pe teritoriul Ucrainei: Este o discuție mai veche pe care Ucraina a insistat, dar NATO a spus că nu intră în spațiul ucrainean. Alianța își apără teritoriul
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, luni seara, la Antena 3, că declarația președintelui Volodimir Zelenski despre doborârea dronelor pe teritoriul Ucrainei în colaborare cu România și Polonia este „o discuție mai veche” pe care Kievul a insistat, dar NATO a spus că nu intră în spațiul ucrainean.
„E o discuție mai veche pe care Ucraina a insistat destul de mult. Din punctul nostru de vedere, este o discuție tranșată. NATO a spus că nu intră în spațiul Ucrainei. Noi ne apărărm teritoriul. E o dorință a Ucrainei, dar din toate punctele de vedere NATO a decis să nu se implice”, a precizat Ionuț Moșteanu.
Ministrul Apărării a subliniat că România înțelege prin ce trece Ucraina și o susține.
Context: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că este corect să se discute despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state, nominalizând Polonia și România. Detalii aici.
