BREAKING Zelenski declară că Ucraina discută coordonarea cu Polonia și România pentru a ajuta la doborârea dronelor deasupra regiunilor sale vestice

Zelenski declară că Ucraina discută coordonarea cu Polonia și România pentru a ajuta la doborârea dronelor deasupra regiunilor sale vestice

Zelenski consideră că este corect să se discute despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state, scrie interfax.com.ua.

Președintele Ucrainei, Volodimyr Zelenski, consideră că este corect să se discute despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state, atunci când în Ucraina există un sistem de apărare aeriană, acesta trebuie să doboare tot ce zboară „spre noi și spre Polonia”.

„Consider că este corect să vorbim despre o decizie comună. Nu numai ca dronele să cadă pe capul ucrainienilor, ca să nu ajungă pe teritoriul Poloniei, ci ca acestea să fie decizii luate împreună. Adică, avem un sistem de apărare aeriană – doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia”, a declarat Zelenski în timpul discuției cu jurnaliștii vineri.

„La fel, Polonia doboară cu avioanele tot ce zboară spre ei și tot ce zboară spre noi. Putem lua în considerare doar regiunile din partea de vest a statului nostru – unde există posibilități în Polonia. Sau poate fi nu numai Polonia, ci și România, pe ceilalți nu ne bazăm”, a adăugat președintele ucrainean.