Trafic deviat sau restricționat în București, din cauza lucrărilor / Zonele afectate

Mașini aliniate pe un bulevard din București. Coadă în trafic.
Aglomerație în traficul din București / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Trafic deviat sau restricționat în București, din cauza lucrărilor / Zonele afectate

12 Noi
Traficul este deviat sau restricționat, miercuri dimineață, pe mai multe străzi din București, anunță Brigada Rutieră. În mai multe zone din Capitală sunt efectuate lucrări de infrastructură astfel că șoferii vor fi nevoiți să găsească rute alternative. 
Străzile și zonele vizate, conform Brigăzii Rutiere
– banda I a bretelei de circulaţie de pe Şos. Bucureşti-Ploieşti, sensul de intrare în Mun. Bucureşti, în zona intersecţiei cu str. General Holban (execuţie magistrala de metrou M6);
– Bd. Mărăşti, sensul de mers dinspre Bd. Expoziţiei (Piaţa Montreal) către Piaţa Presei Libere – execuţie magistrala de metrou M6;
– Cal. Griviţei – Bd. Ion Mihalache – execuţie magistrala de metrou M6;
– Bd. Liviu Librescu, la intersecţia cu str. Jandarmeriei, banda I de circulaţie – execuţie magistrală metrou M6;
– Şos. Bucureşti-Ploieşti – Str. Tipografilor (Fântâna Mioriţa) benzi de circulaţie restricţionate – execuţie magistrala de metrou M6;
– Str. Doamna Ghica – lucrări la reţeaua de termoficare;
– Bd. Ion Mihalache, între Bd. Banu Manta şi Piaţa Victoriei – lucrări la reţeaua de termoficare;
– Calea Victoriei, între Pod Naţiunile Unite şi Str. Mihai Vodă – lucrări demolare/construcţie;
– Str. Turnu Măgurele – Şos. Berceni – lucrări de construcţie – pasaj rutier suprateran;
– Bd. Chişinău, între Piaţa Delfinului şi Bd. Basarabia – lucrări de reabilitare a liniei de tramvai;
– Bd. Unirii, dinspre Bd. Mircea Vodă spre Piaţa Constituţiei(zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piaţa Unirii) – lucrări reabilitare şi consolidare planşeu Dâmboviţa;
– Drumul Roţii – lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului rutier;
– Bd. Basarabia, între Piaţa Muncii şi Şos. Dudeşti- Pantelimon – lucrări de reabilitare a liniei de tramvai, transmite Agerpres.

Citește și...

INTERVIU INTEGRAL Ciprian Ciucu: Mă lupt cu Băluță că nu vreau să ia PSD Bucureștiul / Categoric nu o să candidez la Cotroceni / Refacerea Bulevardului Magheru și consolidarea seismică sunt proiectele majore

6 Noi
2 comentarii

Trafic deviat pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în care o persoană a fost rănită

10 Aug 2025
0 comentarii

Trafic restricţionat pe DN 7, în judeţul Vâlcea, din cauza aluviunilor aduse de ploaie pe carosabil

22 Iul 2025
0 comentarii

