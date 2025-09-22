Suma pe care Christian Horner o va primi de la RedBull după ce a fost dat afară

Christian Horner a fost demis de la RedBull Racing după un mariaj care a durat 20 de ani. Colaborarea fructuoasă dintre cele două parți a luat sfârșit pe 9 iulie anul acesta, iar acum a venit și nota de plată pentru echipa din Formula 1: 60 de milioane de euro, sumă care trebuie să intre în conturile lui Horner.

60 de milioane de euro, suma pe care Horner ar urma să o primească de la RedBull Racing

Pe fondul unei scăderi dramatice a performanțelor, RedBull Racing l-a demis pe Horner cu efect imediat.

Echipa a fost zguduită de mai multe scandaluri și plecări (Adrian Newey și Jonathan Wheatley, printre alții), iar Horner a plătit cu funcția.

La câteva luni distanță, racingnews365.com anunță că a venit și nota de plată pentru RedBull Racing: despăgubiri de 60 de milioane de euro pentru Christian Horner.

Avocații lui Horner au negociat la sânge pachetul de despăgubiri, iar sursa citată vorbește despre faptul că s-a ajuns la suma de 60 de milioane de euro.

Mai mult decât atât, jurnaliștii de la The Telegraaf vorbesc despre faptul că Horner ar putea fi liber să semneze cu orice echipă din Formula 1 începând de anul viitor.

Se vorbește despre o perioadă de nouă luni de la momentul concedierii, ceea ce înseamnă că Horner ar putea, teoretic, să lucreze pentru o altă echipă din F1 începând cu 9 aprilie 2026.

Sub comanda lui Horner (51 de ani), Red Bull a trăit perioada sa de aur din Formula 1: